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    警追查假檢警詐團車手 抄出「依托咪酯」毒品分裝場

    2026/03/18 13:21 記者邱俊福／台北報導
    警方查扣現金123 萬元、依托咪酯菸油、依托咪酯菸彈成品及原料一批、點鈔機等贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣現金123 萬元、依托咪酯菸油、依托咪酯菸彈成品及原料一批、點鈔機等贓證物。（記者邱俊福攝）

    天道盟正義會成員徐維均，涉嫌籌組詐欺車手集團，派員協助假檢警詐團向被害人收取贓款，再利用新北市中和區山區沒有監視器的隱密特性，作為車手交付贓款的地點；台北市警信義分局經從車手一路向上溯源，至今年1月6日共逮捕徐等9人到案，並意外在其桃園市中壢區的據點破獲「依托咪酯」毒品分裝場。

    警方表示，去年11月間，年近8旬的林姓老婦人接獲自稱區公所辦事人員的詐騙來電，並以「法院凍結資產」、「不得結束通話」等詐欺話術施以恐嚇，致使一時慌亂，先後在台北市五分埔公園交付黃金及提款卡數張予面交車手變賣、提領，共計損失約逾百萬元。

    案發後，警方循線先逮捕邱姓車手到案，經從邱男追查，發現他取走黃金與提款卡後，步行到松山車站交付給收水的王男，王男隨即搭乘計程車赴新北市中和山區，再交付給曾姓男子，最後由曾男交給徐男，由徐男返回桃園市，黃金交給一家銀樓變現。

    今年1月6日，警方發動搜索查緝，逮捕徐男，以及旗下王、曾與收贓的銀樓沈姓業者等4人到案，另在該集團位於中壢區的據點破獲「依托咪酯」毒品分裝場，並在分裝場逮捕協助分裝的4名成員，共查扣現金123萬元、依托咪酯菸油、依托咪酯菸彈成品及原料一批、點鈔機等相關證物，訊後依詐欺、組織犯罪及毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

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