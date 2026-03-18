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    律師公會理事長法庭走廊遭掌摑 鄭銘謙譴責：將研議修法

    2026/03/18 12:56 記者劉詠韻／台北報導
    至於是否修正「律師法」以主動保障律師人身安全？鄭銘謙坦承，過去尚未針對此部分修法，未來將研議相關修法。（記者劉詠韻翻攝）

    至於是否修正「律師法」以主動保障律師人身安全？鄭銘謙坦承，過去尚未針對此部分修法，未來將研議相關修法。（記者劉詠韻翻攝）

    昨（17日）台中地方法院發生暴力事件，46歲林姓女子在法院走廊大鬧，甚至當場掌摑台中律師公會理事長吳中和。承審法官事後援引「法院組織法」將庭審改為不公開，引發律界強烈反彈。立法院司法及法制委員會今上午召開會議，法務部長鄭銘謙譴責攻擊行為，並承諾速查、加強監察庭安全，未來也將研議修法保障律師人身安全。

    國民黨立委翁曉玲質詢表示，昨日事件中，律師公會理事長遭被告掌摑，但現場法警未見積極應對，而律師的人身安全理應受到更有力的保障。

    翁曉玲指出，過去律師遭受毆打或暴力傷害的案件並不罕見，甚至有律師遭撞死或縱火致死的慘劇，律師公會也多次向法務部等單位呼籲，對妨害律師職務及攻擊律師的行為應依法嚴懲。不過，法務部今天的報告中，對律師人身安全保障的措施幾乎未見具體內容。

    鄭銘謙回應，針對律師執行職務的不法攻擊，法務部將嚴查嚴辦，基於事件發生在法院內部，目前也已要求檢察機關加強監察庭安全措施。

    至於是否修正「律師法」以主動保障律師人身安全？鄭銘謙坦承，過去尚未針對此部分修法，未來將研議相關修法。

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