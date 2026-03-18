北宜公路大貨車機械吊臂未固定 擊落對向車駕駛受傷

李男駕駛大貨車行經新北市北宜公路坪林路段時，因車上裝設的吊臂未固定好，導致過彎時，砸中對向林姓男子駕駛的大貨車。（記者陸運鋒翻攝）

李姓男子昨天清晨駕駛一輛大貨車，行經新北市北宜公路坪林路段時，因車上裝設的吊臂未固定好，導致過彎時，砸中對向林姓男子駕駛的大貨車，警消獲報趕抵時，發現林男全身多處擦挫傷，隨後送往醫院治療，所幸沒有生命危險，事故原因仍待釐清。

新店警分局調查，61歲李男昨晨4時許駕駛大貨車，行經坪林區北宜公路35.4公里處時，因車頭後方的機械吊臂未固定牢靠，於過彎時被甩出車身外，擊中行駛對向車道50歲林男的大貨車車頭，導致林男車頭嚴重凹陷、擋風玻璃破裂，所幸砸中位置偏向副駕駛座，林男僅全身受到擦挫傷。

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據知，警消趕抵時，林男意識清楚並無生命危險，隨後送往台北市立萬芳醫院治療。警方在事故發生後，對2名駕駛進行酒測，酒測值均為0毫克，至於詳細發生原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

林男駕駛的貨車車頭嚴重凹陷、擋風玻璃破裂，所幸僅全身受到擦挫傷。（記者陸運鋒翻攝）

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