台2線86K砂石車失控側翻 單線雙向通行

這輛砂石車今天上午10時許行經台2線濱海公路86K時，突然失控翻覆，佔據往宜蘭方向車道，胡姓駕駛及時從駕駛座內脫困，毫髮無傷。（記者林嘉東翻攝）

1輛砂石車今天（18日）上午行經台2線濱海公路86K、新北市瑞芳區鼻頭易肇事路段突然失控側翻，佔據往宜蘭方向車道，還好胡姓駕駛及時從駕駛座內脫困，毫髮無傷；當地交通臨時改為單線雙向通行，警方還在調查事故原因中。

新北市政府警察局瑞芳分局今天上午10時11分接獲報案，台2線86K（鼻頭隧道的北端出口處）有砂石車翻覆，澳底派出所及交通分隊共4名警力趕抵發現，砂石車側翻，車斗泥塊傾瀉路旁草叢，所幸31歲胡姓駕駛意識清楚，經瑞芳消防分隊員檢查並未受傷。

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由於砂石車翻覆，佔據往宜蘭方向車道。警方隨即在現場實施「單線雙向」管制通行，維持雙向車流運作，目前交通並未中斷；警方呼籲，行經事故路段時，車輛仍需減速慢行。

警方表示，事故路段的路幅較窄且彎道多，是台2線濱海公路上較易發生事故的路段之一，確切的事故原因，究竟是車速過快，還是機械故障所致，仍有待調閱行車紀錄器及現場採證後進一步釐清。

這輛砂石車今天上午10時許行經台2線濱海公路86K時，突然失控翻覆，佔據往宜蘭方向車道，車斗內泥塊翻覆路旁草叢。（記者林嘉東翻攝）

1 輛砂石車今天上午10時許行經台2線濱海公路86K時，突然失控翻覆，佔據往宜蘭方向車道，胡姓駕駛及時從駕駛座內脫困，毫髮無傷。（記者林嘉東翻攝）

1 輛砂石車今天上午10時許行經台2線濱海公路86K時，突然失控翻覆，佔據往宜蘭方向車道，胡姓駕駛及時從駕駛座內脫困，毫髮無傷。（記者林嘉東翻攝）

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