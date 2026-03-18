開車滑手機遇攔查被抓出酒駕 下秒撞車逃逸撇下逾期移工夥伴

當員警正準備要求駕駛熄火下車進行精密檢測時，該名駕駛突然猛踩油門加速逃離現場。（記者鄭景議翻攝）

台北市一名男子昨日傍晚駕駛轎車行經台北市內湖區，因一邊開車一邊使用手機遭巡邏員警攔查，不料男子因酒測有反應竟心虛加速逃逸。男子在洲子街與其他車發生碰撞後被迫停下，隨即棄車徒步逃離現場，將一名乘客留在車內。內湖分局警方上前控制後，清查發現該名乘客為逾期居留的越南籍移工，目前已將移工移送移民署專勤隊，並全力追緝逃逸駕駛到案。

內湖分局西湖派出所表示，員警昨日下午17時50分許執行巡邏勤務，行經內湖路1段411巷口時，發現前方1輛小客車駕駛正在使用手機，遂上前示意靠邊停車接受檢查。員警在盤查過程中發現駕駛散發明顯酒味，經酒精檢知器檢測呈現陽性反應。當員警正準備要求駕駛熄火下車進行精密檢測時，該名駕駛突然猛踩油門加速逃離現場。

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員警隨即發動尾隨跟車並通報攔截，駕駛一路狂飆至洲子街77號前時，因閃避不及與另1輛轎車發生擦撞。駕駛見車輛受損無法繼續行駛，竟不顧車內同伴，開門後迅速往巷弄竄逃失蹤。員警趕抵現場後第一時間控制住車內乘客，查驗身分後赫然發現乘客是早已申報失聯、逾期居留的越南籍移工。

警方在現場完成採證，並依違反道路交通管理處罰條例第60條1項「不服稽查取締而逃逸」等規定，先對車主進行舉發裁罰。針對該名逾期居留的移工，警方詢問後已移請移民署專勤隊依程序辦理後續處置。

內湖分局強調，目前已掌握該名逃逸駕駛的身分及逃生動線，並調閱周邊CCTV監視器影像展開全面追緝。警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則並配合警方合法執法，酒後不開車更是維護用路安全的基本底線；警方對各類不服稽查及影響治安的行為絕對嚴查辦到底，確保轄區社會安寧。

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