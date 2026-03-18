1刀砍死同鄉！泰國移工在押又攻擊獄友 二審維持7年2月

沙姓移工刺死諾姓同鄉，在押期間又攻擊同房獄友，台中高分院昨天審結，維持7年2月判決。（資料照）

台中市一名泰國籍沙姓移工，前年底與同鄉室友諾姓男子酒後口角，一時失控持水果刀刺向對方腹部，導致肝臟破裂、大量出血休克，諾男送醫後仍不治，未料在押期間又攻擊同房獄友，台中高分院昨天審結，駁回沙男上訴，維持一審傷害致死罪判刑7年2月，執行完畢後將驅逐出境。

經查，沙、諾兩人均在台中市大里區金屬製造廠工作，並合住於廠方提供的宿舍內，平時便因生活習慣、工作細節頻起摩擦，2024年12月28日晚間8時許，兩人因酒後心情受激，再度爆發口角，衝突中，沙男一時惱火，從宿舍櫃子拿出水果刀，猛刺諾男腹部，造成肝臟血管破裂，其他員工見狀立即報警並呼叫救護車，但仍無法挽回諾男生命。

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事後沙男坦承犯行，檢方依傷害致死罪起訴，未料審理過程中，沙男在押期間仍屢次惡行惡狀，曾在台中看守所內以腳踢擊、毆打同房獄友，甚至被上戒具制止，顯示其攻擊性與危險性未因羈押而消減，一審台中地院依相關證據判刑7年2月，二審高院認為判決適當，駁回上訴，維持原判，強調犯罪後果嚴重，量刑符合法律規範，全案仍可上訴。

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