黑幫詐團大掃蕩！警破58團逮285人 扣不法金流6088萬

內政部部長劉世芳在警政署署長張榮興陪同下赴刑事警察局聽取「掃蕩黑幫詐團行動專案」中破獲個案簡報。（記者邱俊福攝）

警政署今年初規劃主題式打擊專案，自1月26日至2月4日執行「掃蕩黑幫詐團行動專案」，共查獲竹聯幫、天道盟、太陽聯盟等黑幫詐團58團，逮犯嫌285人，並扣押不法金流達6088萬餘元；內政部部長劉世芳今參加專案成果記者會，除肯定打詐成果，也強調必須持續向上溯源打擊犯罪，以及保障被害人權益，儘快依法依規返還被詐金額。

警政署表示，自2024年「165打詐儀錶板」公布詐欺數據以來，透過資訊透明化與即時趨勢分析，不僅有效提升全民識詐意識，更強化社會監督與政府各部會執法效能，經統計2025年與2024年同期相比，詐欺案件數下降約21%，財損金額下降約40%，顯示政府在跨部會情資整合、即時攔阻與溯源打擊同步強化下，防制詐欺危害已獲得初步成效。

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由於近年詐欺犯罪已與幫派組織深度結合，形成集團化、產業化的犯罪型態，為此規劃此打擊專案」，專案期間查獲的幫派組合、犯罪組織重要幹部與成員，其中包括查獲太陽聯盟屏陽總會成員戴柏瑋等42人成立詐欺、洗錢集團案，查扣現金2100萬餘元及多項犯罪工具；另查獲天道盟正義會成員徐維均等5人成立詐欺集團案，查扣現金123萬餘元及毒品等贓證物。

警政署表示，掃蕩詐欺行動並未因專案結束而停歇，每一波行動所獲之情資，都將匯入大數據系統分析案件關聯，轉化為下一波專案的精準打擊目標，將透過分階段、主題式的接續規劃，使執法節奏環環相扣，進而發動有計畫性的接力掃蕩，精準鎖定機房、車手、不法金流、硬體設備及幕後主腦等關鍵犯罪，確保偵辦量能始終聚焦於詐欺產業鏈的核心威脅，從根本瓦解犯罪組織。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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