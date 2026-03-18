新聞主播竟是分局長？中警創意反詐片 詼諧劇情揭「詐騙套路」

二分局長鍾承志化身主播揭詐騙套路。（圖由警方提供）

「老子就是要把錢全部領出來好好享受啦！」男子看著手機裡不斷飆升的投資獲利數字，開心地在群組裡炫耀，沒想到下一秒整個投資群組瞬間消失，帳戶也被封鎖，原本的致富美夢立刻變成一場空，畫面看似新聞快報，但仔細一看，「主播」竟然不是電視台記者，而是警察分局長！

為了讓反詐宣導更貼近民眾生活，台中市第二分局近日推出全新反詐騙宣導片，由分局長鍾承志「跨界」演出，化身新聞主播播報案件，以幽默逗趣短劇形式，一步步拆解詐騙集團常見手法與套路。

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影片前段模擬新聞事件，由員警飾演受害民眾，重現常見假投資與網購詐騙情境，例如被拉入投資群組、看到帳面獲利不斷增加，或是在網路購物時遇到假賣家與假客服等情節，正當劇情進入關鍵時刻，畫面突然切換到「新聞播報」，只見身穿西裝、神情專業的主播登場解析案件，原來這名主播正是分局長鍾承志。

二分局表示，過去反詐宣導多採說教方式，民眾較不容易專注觀看，特別以模擬新聞報導的方式呈現，搭配輕鬆詼諧劇情設計，希望讓民眾觀看過程中自然吸收防詐知識，此次共拍攝2兩支影片，分別為揭露假投資陷阱的「投資世間情」，以及解析網購詐騙手法的「賣貨便麥擱騙」，並在分局臉書粉絲專頁發布，擴大宣導效果。

鍾承志提醒民眾，面對網路投資、購物或交友時，務必牢記「3不原則」：不點擊不明連結、不隨意提供個人資料、不聽從指示操作轉帳，多一分警覺，就能少一分受騙風險。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

員警飾演受害民眾，重現假投資詐騙情節。（圖由警方提供）

員警還原網購詐騙情境。（圖由警方提供）

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