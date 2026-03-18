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    首頁 > 社會

    羅東警退勤「忘了」繳回配槍放抽屜2天 恐被記大過、調職

    2026/03/18 12:08 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣利澤派出所（如圖）1名男警，退勤後「忘了」繳回配槍放抽屜2天，面臨記大過及調職處分。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣利澤派出所（如圖）1名男警，退勤後「忘了」繳回配槍放抽屜2天，面臨記大過及調職處分。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣警局羅東分局利澤派出所23歲翁姓男警，14日下班退勤後，沒有繳回配槍，縣警局督察員16日到所督勤，發現槍枝短少，查出翁員把警槍放在派出所辦公室個人抽屜內2天，「忘了」繳回槍櫃，將面臨記大過及調職處分。

    利澤派出所現有巡佐兼所長及8名警員共9人，翁姓男警去年底警專畢業，從警不到半年，任職期間勤務正常。警槍「忘了」繳回槍櫃被人上網爆料後，利澤派出所今天（18日）氣氛凝重，同仁對此不願多談。

    事發後，傳出翁員透過私訊向友人抱怨，「沒有還槍彈很嚴重嗎？」、「只是放假忘記還而已」、「又不是故意，聽說上級還要處分」，想不到抱怨文昨天被人轉貼「靠北police」臉書粉專，引發軒然大波。網友留言痛批「這不叫錯誤，叫犯罪」、「攜械逃亡嗎？以前唯一死刑，會犯這種低級錯誤的也能當警察？」、「準備移送法辦囉」。

    據了解，翁姓男警14日退勤時，有繳回子彈，警槍卻放進派出所個人抽屜，當天下班後輪休。他在接受調查時指稱，因身體不舒服，繳回子彈後上廁所，忘記繳回警槍。依照規定，派出所值班主管每天早晚必須清點槍彈，警局督勤時再核對，宜蘭縣警局16日派員查核發現短少，揪出警槍「消失」2天的重大疏失。

    宜蘭縣警局表示，當事人退勤後接續輪休，未依規定繳回槍枝，置於派出所個人內務櫃，違反裝備紀律屬實，警方將召開考績會，記1支大過，並調離原單位，利澤派出所所長及副所長各記1支小過，同時調非主管職，羅東分局長記2支申誡。

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