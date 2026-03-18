淡水姊弟民宅藏賭場揪長輩鄰居開賭 賭客帶「過運鹽」仍被抓

新北市淡水分局剛到任的水碓所長謝英山，帶隊查獲藏身民宅姊弟檔經營的賭場，逮獲11人送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水一處民宅出入複雜，水碓派出所剛到任的所長謝英山接獲情資，發現嫌犯經營藏身民宅的賭場，持搜索票攻堅取締，查獲李姓姊弟經營的麻將賭場，共逮獲賭客等11人，查獲超過10萬元賭資、一台麻將賭桌，全案分別依刑法賭博罪及社會秩序維護法移送裁處。

淡水警分局水碓所12日傍晚破獲一起隱身於民宅內的職業麻將賭場，水碓所長謝英山帶隊下，於淡水區中山北路一段的民宅內，查獲經營賭場的49歲李女及47歲李男姊弟，及9名賭客，現場查扣電動麻將桌、監視器、3支手機及總計超過10萬元的現金證物。

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淡水警分局日前接獲檢舉，指稱中山北路一段巷內某處民宅出入複雜，疑經營職業賭場，剛到任的所長謝英山帶隊，連日佈線蒐證，見時機成熟，12日下午4時，持士林地院核發的搜索票強勢破門，當場查獲賭場負責人47歲及46歲李姓姊弟2人及賭客。

警方破門進入時，現場空間狹小卻設備齊全，賭客正圍著兩桌麻將桌前激戰，見大批員警員到場，眾人頓時驚慌失措，員警逐一搜證，查獲2副麻將、2台監控現場的監視器，並在李姓姊弟身上及桌面上查扣抽頭金3萬餘元，以及賭客的賭資7萬餘元，全案警詢後將賭場負責人李姓姊弟依刑法賭博罪移送士林地檢署偵辦，其餘9名賭客則依社會秩序維護法進行裁罰。

初步清查，現場9名賭客年齡介於50至70歲之間，身分多為附近居民的家庭婦女與退休人士，這群長輩本以為在民宅內打牌只是消遣時間，沒想到卻會被警方查緝，查緝過程中，甚至有菜籃族無法回家準備晚餐，急忙打電話告知家人「晚餐要自理」，語氣顯得無奈、懊悔。

值得一提的是，員警在盤查一名賭客的皮夾時，赫然發現一包裝有白色結晶粉末的夾鏈袋，由於粉末細緻一度懷疑是毒品，該名賭客見狀神色慌張，急忙向警方澄清那是「鹽巴」，並解釋這是民間流傳的「過運」方法，特地隨身攜帶能讓手氣大好、「把把自摸」，沒想到財運沒來，反而先引來了警察。

圖為警方在一名賭客身上查獲過運鹽。（記者吳仁捷翻攝）

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