澎湖婦人深夜照海失聯 海空搜索發現送醫搶救

澎湖縣政府消防局接獲婦人照海失蹤，出動橡皮艇尋獲婦人。（澎湖縣政府消防局提供）

居住在馬公重光里的鄭姓婦人，今（18）日凌晨3時許獨自騎車離家，前往白沙中屯海域照海失蹤，丈夫向澎湖第七岸巡隊報案協尋，經通報澎湖縣政府消防局及岸巡、警察單位隨即展開海陸空搜索行動，並於上午9時31分在海面尋獲，但已呈現OHCA狀態，緊急送醫搶救。

海巡署十三巡防區接獲民眾通報，鄭姓婦人於中屯國小東側岸際撿拾貝類，目前尚未返家。由沙港安檢所、興仁和講美巡邏站到場協尋，失蹤鄭姓49年次、著深色青蛙裝、報案人是婦人丈夫，現場發現婦人騎乘機車。

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澎湖縣政府消防局、警察局接獲通報後，立即出動第二大隊及白沙分隊共2車5人及警力前往現場，由分隊長吳政男帶隊進行岸際搜索，並同步運用無人機進行空中搜尋。

馬公消防分隊原在西衛漁港進行救生艇訓練，接獲支援通知後，由分隊長劉明偉率2艇8人，直接由西衛漁港出港前往事故海域展開海上搜尋。現場亦有2艘民間船艇加入協尋行列，岸巡單位則出動6車13人進行岸際搜索，以擴大搜尋範圍。

經多方努力搜尋，於上午9時31分由民間船艇「凱旋1號」在中屯國小前方海域發現失蹤婦人身影，馬公消防分隊救生艇人員，隨即下水將人救起，但已呈現OHCA狀態。隨後由救生艇將人送往中屯漁港上岸，現場進行初步急救處置後，立即送往三軍總醫院澎湖分院搶救。

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