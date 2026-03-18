為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    澎湖婦人深夜照海失聯 海空搜索發現送醫搶救

    2026/03/18 11:45 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府消防局接獲婦人照海失蹤，出動橡皮艇尋獲婦人。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖縣政府消防局接獲婦人照海失蹤，出動橡皮艇尋獲婦人。（澎湖縣政府消防局提供）

    居住在馬公重光里的鄭姓婦人，今（18）日凌晨3時許獨自騎車離家，前往白沙中屯海域照海失蹤，丈夫向澎湖第七岸巡隊報案協尋，經通報澎湖縣政府消防局及岸巡、警察單位隨即展開海陸空搜索行動，並於上午9時31分在海面尋獲，但已呈現OHCA狀態，緊急送醫搶救。

    海巡署十三巡防區接獲民眾通報，鄭姓婦人於中屯國小東側岸際撿拾貝類，目前尚未返家。由沙港安檢所、興仁和講美巡邏站到場協尋，失蹤鄭姓49年次、著深色青蛙裝、報案人是婦人丈夫，現場發現婦人騎乘機車。

    澎湖縣政府消防局、警察局接獲通報後，立即出動第二大隊及白沙分隊共2車5人及警力前往現場，由分隊長吳政男帶隊進行岸際搜索，並同步運用無人機進行空中搜尋。

    馬公消防分隊原在西衛漁港進行救生艇訓練，接獲支援通知後，由分隊長劉明偉率2艇8人，直接由西衛漁港出港前往事故海域展開海上搜尋。現場亦有2艘民間船艇加入協尋行列，岸巡單位則出動6車13人進行岸際搜索，以擴大搜尋範圍。

    經多方努力搜尋，於上午9時31分由民間船艇「凱旋1號」在中屯國小前方海域發現失蹤婦人身影，馬公消防分隊救生艇人員，隨即下水將人救起，但已呈現OHCA狀態。隨後由救生艇將人送往中屯漁港上岸，現場進行初步急救處置後，立即送往三軍總醫院澎湖分院搶救。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播