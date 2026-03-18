疑雜草釀延燒 屏東林邊光電板暫置廠又傳冒煙幸撲滅

林邊一處太陽能板暫置場發生火警，所幸無人傷亡。（屏東縣環保局提供）

屏東林邊鄉舊慈恩五村一處戶外太陽能電板暫置場昨（17日）中午左右火警，雖已在當天下午撲滅，但今天清晨又傳出有死灰復燃情形，屏縣消防局派員到場全力撲滅，雖未發現重大污染擴散情形，但縣長周春米除要求相關單位持續監控空品及，並請環保局配合消防局火調務必徹查失火原因，若因管理不當所致公共危險，將依法重罰。

該場昨天中午突然冒出陣陣黑煙，屏縣消防局派遣第三大隊及林邊、東港、南州、佳冬、新埤、崁頂等分隊，共計出動10車18人趕往馳援，下午16時07分左右控制火勢。不過，今天清晨6時又傳出冒出白煙，消防局獲報再度出動消防車及怪手，於上午7時30分撲滅，持續灑水降溫，現場共有6台怪手開挖。

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環保局獲報後同步啟動空氣品質監測及周邊巡查。初步調查，此次為太陽能材料暫置場事故，非發電設施本體，而其下風處附近感測器監測結果，火警期間PM2.5濃度約為每立方公尺10至25微克，屬普通等級，雖尚未發現重大污染擴散情形，環保局仍提醒附近民眾適度做好個人防護措施。

縣長周春米對此次公安事故十分重視，消防局後續將依火災調查結果釐清起火原因，周春米並責令環保局配合消防局進行火調，倘若查明係業者堆置不當引發自燃，將依《空氣污染防制法》規定裁處10萬元至500萬元以下罰鍰，另針對事故後續的廢棄太陽能板及相關材料，也要求環保局依相關規定督促業者辦理，避免二次污染。

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