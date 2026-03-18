好薪情！苗栗刑警月加1940元 勤務重最高多3880元

行政院修正「警察人員警勤加給表」，並自3月1日起生效。苗栗縣警察局已完成規劃並經縣政府核定，預計於4月開始核發並溯自3月1日生效。（資料照）

行政院修正「警察人員警勤加給表」，並自3月1日起生效。苗栗縣警察局已完成規劃並經縣政府核定，刑事警察人員每月可增加1940元；另各單位警察人員依勤務繁重分級核發勤務繁重加成，每月可增加2716元至3880元不等，預計於4月開始核發並溯自今年3月1日，以肯定警察同仁的辛勞與付出。

警察局說明，行政院修正「警察人員警勤加給表」，修正重點包括刑事警察人員「刑事加成」依原支等級數額加6成提高至加8成支給，意即刑事警察人員每月可增加1940元。

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另各縣（市）政府得自籌經費，依所屬警察機關（單位）勤務繁重程度發給警勤加給「勤務繁重加成」，並訂定分級基準，最高可達原支領警勤加給加4成，依縣內勤務繁重分級核發勤務繁重加成，每月可增加2716元至3880元不等。

警察局長李忠萍表示，警察同仁長期肩負治安維護、交通疏導及各項為民服務等工作，是地方安全的重要支柱。未來警察局將持續精進相關勤務作為，在提升同仁工作保障與福利的同時，全面強化治安維護效能，以守護苗栗山海城鄉的安全與安定，讓民眾生活更加安心。

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