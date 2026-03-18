把將1歲兒拋海險奪命 思覺失調母辯「殺尼斯湖水怪」判3年定讞

最高法院。（記者張文川攝）

高雄市洪姓人母，5年前晚間與丈夫帶著1歲8個月大的孩子至海邊堤防散步時，她突然感覺孩子「遭邪靈卡到」，竟把孩子拋進大海，隨即頭也不回跑走，丈夫趕緊跳海救子，2名民眾見狀也立即下海救回2人，幼童僅受輕傷。最高法院維持二審判決，認定犯案時辯識能力低下，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，將洪女減刑判處3年有期徒刑定讞。

判決書指出，2021年10月18日晚上9時許，丈夫騎車載妻子與孩子前往堤防散心，洪女坐在堤防旁的纜樁上，孩子坐在她前方的兒童座椅，洪女與站在一旁的丈夫簡短交談後，覺得兒子「被邪靈卡到」，便竟突然將兒子拋入海中。

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丈夫見狀趕緊跳海救子，2名民眾也下海施救，成功及時救回，孩子僅受輕傷。洪女犯後跑向馬路，攔計程車直接回娘家。法院調查發現，阿慧長年深受身心疾病影響，有偏離現實的妄想及怪異行為，過去曾表示「自己有99個爸媽」、「喜歡睡覺睡了10幾年、100年」。

洪女歷次供詞不一，稱她將孩子拋入海中是因為「被邪靈卡到，會發出罵髒話的聲音」、「孩子心機重、不睡覺、大哭大鬧，可能被欺負或生病」、「兒子無法看醫生，把他丟到海裡，就會有人帶他去就醫」、「我幫丈夫殺了尼斯湖水怪，我是故意把孩子丟到水裡」等語。

一審橋頭地方法院認定，洪女長期患思覺失調症，認知錯亂，明顯脫離現實，醫院精神鑑定也顯示她受精神疾病影響，辨識行為能力「顯著降低」，依法減輕其刑，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，判處有期徒刑3年。

洪女的律師上訴主張她沒有直接殺人故意。二審高雄高分院審理後認為，洪女雖沒有周詳的殺人計畫，但將幼童拋入海中，確實有直接殺人犯意，駁回上訴，維持3年刑期；最高法院亦維持原判定讞。

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