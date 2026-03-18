為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「創意私房」狼師偷拍判12年 搬4歲女兒打親情牌求交保遭駁

    2026/03/18 11:31 記者許國楨／台中報導
    台中高分院近日裁定駁回陳男具保停押聲請。（資料照）

    台中高分院近日裁定駁回陳男具保停押聲請。（資料照）

    「創意私房」性影像網站案，陳姓補教老師因長期偷拍學生私密影像震驚社會，受害者至少30人，其中大多為未成年少女，一、二審均判處12年有期徒刑，台中高分院認定他涉及多項重罪、逃亡與再犯風險高，家庭因素無法改變羈押必要性，近日駁回他提出的具保停押聲請，案件目前仍上訴至最高法院審理中。

    陳男曾任補習班教師及國小代課老師，2015年起將針孔攝影機藏在寶特瓶、芳香劑等日常用品中，放置在補習班廁所偷拍學生及同事如廁畫面，還趁學生校外活動或旅遊期間，誘導學生到其住處洗澡，並在浴室安裝密錄器偷拍，檢警查扣電腦、手機及隨身碟，發現大量偷拍影像，清查後確認至少30名女子受害，其中25人未成年，認陳涉對未滿14歲少女猥褻、利用權勢猥褻、竊錄性影像、製造與散布兒少性影像等55罪。

    台中地院認為陳男長期利用教師身分與熟悉工作場域犯案，受害人數眾多且多為未成年，對身心造成重大傷害，判處12年有期徒刑，台中高分院二審維持原判，羈押期間，陳男提出具保停押聲請，希望籌措賠償金與被害人調解，並提到家中母親年邁病弱、4歲女兒至今以為父親「失蹤」，希望能與女兒道別。

    然台中高分院審酌其犯罪屬最輕本刑5年以上重罪，一、二審均判處12年，刑度不輕，加上犯案場域熟悉、潛在被害人仍可能接觸，認為其家庭因素與羈押必要性無直接關聯，近日裁定駁回陳男具保停押聲請。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播