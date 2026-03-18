「創意私房」狼師偷拍判12年 搬4歲女兒打親情牌求交保遭駁

台中高分院近日裁定駁回陳男具保停押聲請。（資料照）

「創意私房」性影像網站案，陳姓補教老師因長期偷拍學生私密影像震驚社會，受害者至少30人，其中大多為未成年少女，一、二審均判處12年有期徒刑，台中高分院認定他涉及多項重罪、逃亡與再犯風險高，家庭因素無法改變羈押必要性，近日駁回他提出的具保停押聲請，案件目前仍上訴至最高法院審理中。

陳男曾任補習班教師及國小代課老師，2015年起將針孔攝影機藏在寶特瓶、芳香劑等日常用品中，放置在補習班廁所偷拍學生及同事如廁畫面，還趁學生校外活動或旅遊期間，誘導學生到其住處洗澡，並在浴室安裝密錄器偷拍，檢警查扣電腦、手機及隨身碟，發現大量偷拍影像，清查後確認至少30名女子受害，其中25人未成年，認陳涉對未滿14歲少女猥褻、利用權勢猥褻、竊錄性影像、製造與散布兒少性影像等55罪。

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台中地院認為陳男長期利用教師身分與熟悉工作場域犯案，受害人數眾多且多為未成年，對身心造成重大傷害，判處12年有期徒刑，台中高分院二審維持原判，羈押期間，陳男提出具保停押聲請，希望籌措賠償金與被害人調解，並提到家中母親年邁病弱、4歲女兒至今以為父親「失蹤」，希望能與女兒道別。

然台中高分院審酌其犯罪屬最輕本刑5年以上重罪，一、二審均判處12年，刑度不輕，加上犯案場域熟悉、潛在被害人仍可能接觸，認為其家庭因素與羈押必要性無直接關聯，近日裁定駁回陳男具保停押聲請。

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