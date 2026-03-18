女兒借媽媽手機寫作業 意外聽見陌生叔叔嬌喊「射了很多」

女兒向媽媽借手機寫作業，意外揪出母親出軌。示意圖（資料照）

林家女兒向母親借手機寫作業，意外發現媽媽的LINE對話紀錄裡，有多則曖昧簡訊與鹹濕錄音，林兒向父親告狀，林男怒告求償70萬元，但小王大勇（化名）辯稱自己「攝護腺肥大導致陽痿」，不可能發生性行為，但法官憑藉錄音中清楚的「撞擊聲」，判林妻和大勇須連帶賠償50萬元。

判決指出，林男與妻子結縭18年，近年發現妻子行蹤成謎。2024年4月，女兒因借用母親手機做作業，意外翻出母親與大勇的LINE對話，內容充斥「寶貝我愛你」、「想你了」等語，甚至驚見多段在汽車旅館的錄音。

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由於錄音內容極其露骨，不僅有規律的撞擊聲、喘息聲，更有「濕露露的妹妹」、「射了很多」、「满足了喜歡你」等，林男崩潰之餘，向「姦夫淫婦」求償70萬元。

高雄地方法院審理時，兩人否認婚外情，林妻辯稱因丈夫信用不良、不顧家，她才向好友大勇訴苦談心，但兩人只是「男女閨密」；大勇則強調自己多年攝護腺肥大、性功能低下，甚至有陽痿症狀，「根本沒辦法勃起」，進摩鐵只是為了讓林妻幫他按摩、擠青春痘。

法官勘驗錄音後，認為在私密空間內配合呻吟與撞擊聲，且事後男方自述「軟了」、女方回應「滿足了」，完全符合性行為的反應。

此外，法院函詢醫師，得到的答案是「陽痿非必然無法發生性行為」，且大勇就診後症狀已有改善，兩人辯詞完全不符經驗法則，不予採信，依侵害程度判兩人應連帶賠償50萬元，可上訴。

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