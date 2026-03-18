為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    被控竊盜 桃園惡男帶走前妻監護的女兒並要脅撤告結果更慘

    2026/03/18 10:21 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市呂姓男子帶走前妻監護的女兒，並恐嚇前妻須對他撤告偷竊，結果被判刑，下場更慘。（記者余瑞仁攝）

    桃園市呂姓男子帶走前妻監護的女兒，並恐嚇前妻須對他撤告偷竊，結果被判刑，下場更慘。（記者余瑞仁攝）

    桃園市呂姓男子因被陳姓前妻控告偷竊財物，為求脫罪，呂男涉嫌於2024年11月前往桃園區某安親班將他與前妻所生的女兒帶走，傳送訊息給具有女兒監護權的陳女稱「你先去警局撤告，女兒高高興興跟你回家」，經陳女報案提告，桃園地院審結依成年人故意對兒童犯剝奪行動自由罪及恐嚇罪分別判處6月、4月徒刑。

    判決指出，呂男與陳女結婚後於2018年生下1名女兒，後因故離婚，女兒監護權歸屬陳女。2024年11月間，呂男因涉嫌偷竊陳女財物被她報案提告，呂為了脫罪，當月21傍晚前往桃園區一處安親班將女兒帶走，隨後以通訊軟體傳送訊息給陳並恫嚇稱：「你先去警局撤告，女兒高高興興跟你回家」等語，隨後又打電話給陳女說若不撤銷竊盜告訴，就不會讓女兒跟她回家。

    陳女被恐嚇後心急報警，警方獲報前往陳男住處發現女童被限制行動於屋內，順利將女童帶回陳母身邊，另依妨害自由、恐嚇罪嫌將呂男送辦。桃園地院審理時，呂男認罪並與陳女達成和解，法官昨（17）日審結將陳男依成年人故意對兒童犯剝奪行動自由罪及恐嚇罪分別判處6月、4月徒刑，得易科罰金。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播