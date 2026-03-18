被控竊盜 桃園惡男帶走前妻監護的女兒並要脅撤告結果更慘

桃園市呂姓男子帶走前妻監護的女兒，並恐嚇前妻須對他撤告偷竊，結果被判刑，下場更慘。（記者余瑞仁攝）

桃園市呂姓男子因被陳姓前妻控告偷竊財物，為求脫罪，呂男涉嫌於2024年11月前往桃園區某安親班將他與前妻所生的女兒帶走，傳送訊息給具有女兒監護權的陳女稱「你先去警局撤告，女兒高高興興跟你回家」，經陳女報案提告，桃園地院審結依成年人故意對兒童犯剝奪行動自由罪及恐嚇罪分別判處6月、4月徒刑。

判決指出，呂男與陳女結婚後於2018年生下1名女兒，後因故離婚，女兒監護權歸屬陳女。2024年11月間，呂男因涉嫌偷竊陳女財物被她報案提告，呂為了脫罪，當月21傍晚前往桃園區一處安親班將女兒帶走，隨後以通訊軟體傳送訊息給陳並恫嚇稱：「你先去警局撤告，女兒高高興興跟你回家」等語，隨後又打電話給陳女說若不撤銷竊盜告訴，就不會讓女兒跟她回家。

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陳女被恐嚇後心急報警，警方獲報前往陳男住處發現女童被限制行動於屋內，順利將女童帶回陳母身邊，另依妨害自由、恐嚇罪嫌將呂男送辦。桃園地院審理時，呂男認罪並與陳女達成和解，法官昨（17）日審結將陳男依成年人故意對兒童犯剝奪行動自由罪及恐嚇罪分別判處6月、4月徒刑，得易科罰金。可上訴。

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