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    首頁 > 社會

    來台17年無休 印尼女苦存90萬血汗險遭詐

    2026/03/18 09:58 記者王捷／台南報導
    34歲印尼女來台17年苦存90萬，欲匯印尼買房險遭詐，台南二分局與行員靠無聲報案條碼聯手成功阻詐。（民眾提供）

    34歲印尼女來台17年苦存90萬，欲匯印尼買房險遭詐，台南二分局與行員靠無聲報案條碼聯手成功阻詐。（民眾提供）

    印尼籍熙姓女子18歲來台灣打拚，稱近17年來沒回家、沒休假，辛苦存下90萬元，昨天到銀行打算一次匯出這筆錢，聲稱要買房，行員懷疑她陷入詐騙，用QR碼無聲報案通知警，攔阻熙女存下的辛苦錢。

    17日上午，熙女前往銀行臨櫃匯款，聲稱這筆款項是要在印尼買房，但面對行員關懷提問，熙女的中文溝通不太順暢，無法回答購屋細節、房屋照片或相關合約。行員察覺異狀，懷疑她遭遇跨國詐騙，為避免驚動暗中監控的詐騙集團，行員未打電話，而是利用台南警局首創的無聲報案QR碼即時通報，南門派出所副所長張嘉勛、警員郭昱佑獲報迅速趕赴現場處理。

    員警到場得知熙女18歲就來台灣，快17年都在台灣沒回家過年、也不敢匯款回家，放假也去加班，才存下90萬，但當警方問她，以前都不敢匯錢回家，這次怎麼突然要匯這麼多錢？熙女也一下子說不清楚，自己要買哪個建案？

    在行員、警方中英夾雜的勉強解釋下，告訴熙女匯款至國外帳戶並編造海外買房理由的案例，很多都是假投資真詐財的詐騙模式，熙女驚覺差點掉入陷阱，當場打消匯款念頭，成功保住積蓄。

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