看不慣超商店員服務態度 女客醉酒爆她頭

醉女超商結帳時不滿女店員服務態度，竟持酒瓶爆她頭，現場血跡斑斑。（民眾提供）

59歲李姓女子不滿高雄市新興區某超商女店員結帳時態度不佳，竟大鬧超商砸店，還拿酒瓶狠敲女店員頭部，造成女店員頭部受傷送醫，李女酒醒後坦承犯行，被檢方依傷害、毀損等罪起訴。

檢方指出，今年2月6日下午2點多，李女喝醉酒後到超商買東西，排隊等結帳時，不滿潘姓女店員（28歲）與另名顧客的應對態度，李女「正義感」爆棚，隨手從貨架上抓起一瓶威士忌，往潘姓店員頭部猛力揮擊。

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酒瓶當場碎裂，玻璃噴濺一地，潘姓女店員頭部也造成2至3公分的撕裂傷，當場血流如注；李女打完人後仍餘怒未消，竟開始在店內展開無差別破壞，現場多樣商品被瘋狂撥倒在地，多項設備不堪使用，門市損失超過5萬元。

警方獲報到場逮捕李女送辦，高雄地檢署偵查時，潘女指控李女涉犯「殺人未遂罪」，但檢方調查後認為，雙方素不相識，屬突發性衝突，且李女僅揮擊一次，並未持破裂酒瓶持續攻擊頸部等要害，潘女送醫後意識清醒且無生命危險，難認有殺人犯意，偵結後依依傷害、毀損等罪起訴。

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