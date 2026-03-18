10豬無檢疫證明混入肉品市場拍賣 豬農及拍賣幹部均判刑

毛豬拍賣前須檢附相關健檢文件。示意照，非東案豬隻。（資料照）

李姓豬農利用在吳姓業者經營的畜牧場工作機會，趁著吳姓業者派員運送豬隻到肉品市場拍賣時，偷渡自家飼養的10頭豬混入其中，再由肉品市場許姓幹部偽造吳姓業者的簽名，擔保進場拍賣豬隻的健康，吳姓業者發現拍賣頭數有異，才揪出弊端，將李男及許男送辦，屏東地院依偽造文書罪判處2人各3個月徒刑，可易科罰金及上訴。

吳姓畜牧場業者2年多前派員運送50頭豬前往肉品市場拍賣時，被李男混進10頭他所飼養的豬隻進場，再由肉品拍賣市場許姓幹部偽造吳姓業者的簽名，擔保進場拍賣的60頭豬隻均為健康，損害於吳男所屬畜牧場及行政機關對於動植物傳染病防治管理的正確性。

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吳男事後發現拍賣頭數有異，經過通報後，才揪出李男與許男的犯行；屏東地院認為，販賣家畜需檢附由動物所有人或管理人開具的家畜健康聲明書交由地方政府駐場公務員收執，才能上市或屠宰，李男與許男所為違反防疫規定，實不足取，依共同犯行使偽造私文書罪，判處2人各3個月徒刑，得易科罰金。

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