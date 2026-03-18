醉男西門町捷運站前鬧事爆衝突 多警費好大力才將魁梧男制服究辦

許姓中年男子酒醉後在街頭與人發生鬥街毆衝突。（記者劉慶侯翻攝）

46歲許姓男子，昨日深夜酒醉後準備到台北捷運西門站搭車，疑似和友人發生爭執鬥毆。警方到場處理，挾著濃濃醉意的許男突然情緒爆發，和警方發生拉扯衝突，對方雖然身材魁梧，最終仍被多名警力壓制，依違反社維法裁罰。警方也將追查和許男鬥毆的男子，除了解衝突原因外，也考慮依法究辦。

昨日晚間約11時左右，喝得醉茫茫的許男，經過台北市萬華區捷運西門站6號出口時，不明原因和疑似同行的友人發生打架，許男也因情緒失控、不停大聲咆哮，跟其他路人發生口角，引人側目。

請繼續往下閱讀...

轄管萬華分局西門派出所員警獲報到場，和許嫌發生肢體糾紛的男子已先行離開，許男則在現場對警方規勸不予理會，情緒反而持續亢奮，又再次爆發衝突。

由於詐男身材相當魁梧，甚至比到場的警方還高約一個頭，警方持警棍多次針對他的腿部進行壓制，但許男疑因酒醉麻痺了神經，居然渾然不覺，在多位警方支援下，才將許男壓制，帶回派出所調查暫時作保護管束。

警方最後等待許男稍微清醒後，才將對方依社維法裁處，並通知家人要求立即返家。後續警方將查明另一人身份以便傳喚約談到案，屆時再依違反社會秩序維護法進行裁罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法