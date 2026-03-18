停車停到「平行時空」？台中婦苦尋不到機車 真相竟是……

警方在另間診所門口找到張婦機車。（圖由民眾提供）

台中市張姓婦人前天將機車停妥後購物，返程時卻怎麼也找不到愛車，急得來回尋找1個多小時未果，警方研判可能記錯停車位置，帶著她逐一查看附近環境，結果僅花10分鐘，就在距離約150公尺外另間中醫診所門口尋獲，原來2家診所名稱只差1個字、門口公告幾乎一樣，真相令人哭笑不得。

第三分局立德派出所員警蔡孟涵、吳育鑫，當天下午5時許執行巡邏勤務時，接獲報案指東區忠孝路有民眾機車不見，需要協助，2人趕到現場張婦焦急表示，稍早把機車停在1間中醫診所門口後，步行到附近商場購物，沒想到準備回家時，卻發現原本停車的位置空空如也，隨即在商場周邊與記憶中停車處來回尋找超過1個小時，仍遍尋不著愛車。

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員警先確認她停車時已拔除鑰匙，並查詢車輛資料，未發現遭他人使用或拖吊紀錄，初步排除遭竊可能，於是陪同張婦回記憶中的停車處重新查看，她堅稱當時注意到診所鐵捲門上休診公告，因此非常確定就是停在該診所前方，就在員警觀察周邊環境時，突然想到附近還有另間中醫診所，不僅名稱只差1個字，且同屬同一醫療體系，門口張貼公告也幾乎一模一樣。

員警隨即帶著張婦步行前往查看，果然在距離約150公尺外另間診所門前，看見機車好端端停在原地，原來2間診所外觀與公告過於相似，才讓她一時記憶混淆，彷彿停車「穿越」到另一個時空，看到愛車她頓時鬆了一口氣，不斷向警方道謝。

原來2間診所外觀與公告過於相似，才讓張婦一時記憶混淆。（圖由民眾提供）

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