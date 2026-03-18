投資虛擬貨幣被詐358萬！婦人賠上婚姻：丈夫和孩子無法原諒......

劉女借錢投資虛擬貨幣遇詐血本無歸，先生跟她離婚。（情境照）

彰化員林一名劉姓婦人投資虛擬貨幣，因為當地沒有合法幣商實體店面，她只能靠臉書資訊，結果遭詐團鎖定，對方傳LINE訊息給她，並派陳男與她約在員林街頭收款並教她如何操作APP，前後交出358萬元，事後無法出金才知遇到假幣商，投資血本無歸。劉女確定被騙後，警方循線逮捕張男，張被警方移送法辦，他有意和解，目前只還劉女7萬元，該案日前在彰化地院審理終結，法官判陳男2年6月徒刑，併科罰金15萬元。

劉女頭一次買虛幣投資就踩雷，家裡的積蓄都被騙光，連女兒的補習費都付不來，她無法獲得先生和女兒的諒解，先生為免被拖累，跟她簽字離婚。劉女稱，她沒臉回娘家，雖跟先生離婚，也只能暫住先生的房子，但先生和女兒都不跟她說話，婚姻已走到終點，她非常痛苦。

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判決書指出，劉女認為投資虛擬貨幣有前景，但員林並無合法幣商的實體店面，她只能透過臉書獲得相關的投資資訊，2024年4月某日，一名叫「王凱文」的人透過臉書傳訊息給她，佯稱可以透過他買虛幣，「王凱文」邀她加入LINE群組，對方指稱，會派幣商陳男跟她接洽，雙方約在員林街頭交款，陳男也教她操作APP。

判決書說，劉女發現自己購泰達幣38萬元後，投資翻倍，決定加碼，她向先生和娘家借錢，這次交出220萬元。不久她發現投資回報翻好幾倍，決定出金，對方用各種理由推遲，還說要交25%的營業稅，她才發現上當，立即報警。

陳男辯稱，他本業是廚師，因為薪水少，才兼職當幣商，他向客戶收現金完後，上游再派人來向他取錢，他已進行1千多萬元交易。劉女在法庭表示，她因此事丈夫和孩子都無法諒解她，也因此離婚，和家人互動陷入冰點，身心承受巨大痛苦。

法官表示，陳男取走告訴人358萬元後轉交詐團，詐團給近10萬元報酬，犯後否認犯行，辯稱自己是幣商，陳男正值青年，不思以正途賺取所需，竟參與犯罪組織，造成被害人財產鉅大損失和身心的痛苦，依加重詐欺罪將陳男判刑2年6月徒刑，併科罰金15萬元。

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