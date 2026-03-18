女藥頭1週被抓3次與男友同落網 怨犯太歲

台南市刑大查獲沈女（後中著橘背心）、鄭男（前中著橘背心）涉嫌販毒。（警方提供）

家住雲林的67年次沈姓女子夥同住嘉義鄭姓男友，流竄彰雲嘉南地區涉嫌販毒，1月底被查獲，她不信邪，交保後又和鄭男躲到嘉義市藏毒伺機販賣，2月初再被台南市刑大查獲市價約280萬元的海洛因、安非他命、依托咪酯毒品，沈女埋怨說：「今年犯太歲」（生肖屬馬，民俗謂犯太歲），難逃法網」。

毒鴛鴦無羈押、無具保，檢察官裁定每週一次至南市刑大報到。南市刑大去年10月間破獲1起販毒案件，向上溯源後，查出沈女夥同68年次建築工鄭男涉有重嫌，沈女原在雲林地區販毒，結識男友後南下拓展「事業」，後來生意愈做愈大，販毒範圍遍及彰雲嘉南地區；兩人為躲避警方追查，隨機入住各地Motel、旅館或友人住處，使用未記名的黑莓卡插卡聯絡，且頻繁更換租賃權利車。

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台南市刑大今年2月初，在嘉義市西區將沈、鄭2嫌逮捕到案，查扣毒品海洛因、安非他命、依托咪酯煙油、依托咪酯煙彈5顆、霧化器及現金31萬元等，這才發現沈女同時也被多個檢警單位盯上；沈女先在1月底在彰化員林被彰化警方查獲安非他命及海洛因毒品逾1公斤，獲得交保後，因另涉他案又被海巡署查緝隊逮捕移送，交保後她又立刻取回藏匿別處的毒品，這次與鄭姓男友躲到嘉義友人住處暫住避風頭，但4天後又被台南市刑大查獲市值約280萬元的毒品，1週落網3次，這次男友也被抓。

台南市刑大查獲沈女、鄭男涉嫌持有市價約280萬元的海洛因、安非他命、依托咪酯毒品。（警方提供）

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