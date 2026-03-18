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    屏東法院悍然拒絕詐欺重犯交保 警方肯定直言「強心針」

    2026/03/18 08:53 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東法院悍然拒絕詐欺重犯交保。（資料照）

    屏東法院悍然拒絕詐欺重犯交保。（資料照）

    屏東地方法院近日針對跨境詐騙集團主謀劉姓男子等人，依操縱及招募他人加入犯罪組織等罪，判處10年6個月不等徒刑，並裁定續予羈押。這項裁定不僅阻止了劉嫌企圖交保後重操舊業的可能，更獲得警方的高度肯定。屏東警方強調，這類核心幹部只要「一支手機」就能在幕後指揮，若讓其交保，無異於縱虎歸山。

    案情顯示，劉男接收來自柬埔寨機房的指令，躲在幕後遙控旗下成員提領贓款，查緝難度極高。即便遭判重刑，劉男仍聲請交保，所幸法官深諳詐團生態，以「國外機房未破、極易再犯」為由嚴拒。屏東警方直言，這項裁定為第一線執法人員注入「強心針」，充分體現司法機關打擊詐欺、守護鄉親血汗錢的決心。

    「跨境詐騙集團如同九頭蛇，主謀一旦獲釋，極易透過加密軟體重組水房與車手團。」警方分析，劉男扮演聯繫國外機房的關鍵角色，犯罪門檻極低。過去曾有南部某詐團首腦在交保後，不到一個月便在偏遠山區「重起爐灶」，變更通訊軟體躲避追蹤；當時警方靠著大數據比對，發現受害者匯款路徑與該首腦手法高度重合，才發動二次搜索將其聲押獲准，這正是「交保即再犯」對治安造成沉重負擔的實例。

    警方呼籲，隨著《詐欺犯罪防制條例》修正，已針對高額、組織化詐欺大幅提高刑度與罰金。警方將持續與院、檢緊密配合，透過「預防性羈押」與科技監控，將關鍵人物阻絕於監所內，徹底切斷詐騙鏈條。警方也提醒，切勿因一時貪念幫人提領、面交金錢，以免淪為集團共犯。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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