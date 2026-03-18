彰警連破販毒、詐欺案！攻堅毒品分裝場拘捕4人 詐團機房再逮6嫌

彰化員警攻堅破門查獲詐欺機房。（警方提供）

彰化縣警局今天（18日）宣布偵破販毒與詐欺案，刑警大隊攻堅破門查獲毒品分裝場，當場拘捕4名嫌犯到案，並查扣改造槍枝1枝、子彈11顆與毒品咖啡包等贓物；田中警分局則攻堅破門查獲一處詐欺集團機房，起出現金、短槍與子彈等贓物，共查獲6名嫌犯，成功保住被害人300萬元積蓄。

彰化縣刑警大隊偵四隊接獲販毒情資，報請彰化地檢署指揮偵辦，日前循線在竹塘鄉查獲毒品分裝場，當場拘捕4名嫌犯到案，並查扣改造槍枝1枝、子彈11顆、第三級毒品卡西酮咖啡包260包、彩虹菸16支、自動封口機、咖啡粉、調味粉、即溶咖啡包、分裝工具1批及手機6支等證物，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

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此外，田中警分局接獲民眾報案指出，其遭詐欺集團利用網路放款借貸詐騙，警方專案小組歷經半年偵查，日前見時機成熟荷槍實彈出擊；不料查緝過程中詐團機房成員拒不開門，在警力快速破門下，終將主嫌等6人控制，並查扣現金、犯罪工具車輛、電腦主機、手機、短槍及子彈等證物，成功保住被害人辛苦積攢存款近300萬元。

縣警局指出，彰化縣去年平均每月詐騙受理619件，財損2.5億元，今年迄今平均每月詐騙受理481件，財損1.7億元，受理件數及財損規模均顯著下降。此外累計查獲詐欺集團29件、犯嫌231人次，查扣及攔阻詐團金流達1.1億元，另查獲毒品案件人數261人，查扣各類毒品重量共5528公克。

警方起出槍彈。（警方提供）

警方破門逮捕熟睡中的嫌犯。（警方提供）

警方攻堅破門。（警方提供）

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