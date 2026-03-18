情侶吵架摔壞女友手機 男子被判拘役40天

張姓男子與女友吵架，一氣之下，丟摔女友的手機，致手機螢幕破裂損壞，被女友一狀告上法院，被法官依犯毀損他人物品罪，判處拘役40天。（資料照）

苗栗縣張姓男子與女友吵架，一氣之下，丟摔女友的手機，致手機螢幕破裂損壞，被女友一狀告上法院。苗栗地院審理，認張男犯毀損他人物品罪，判處拘役40日。

張男於前年10月間，在住處與女友吵架，一氣之下，拿起女友的手機就往地板摔，造成女友的手機螢幕破裂損壞；女友怒不可遏，報警處理，並提告張男涉嫌恐嚇、毀損等罪。

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案經檢方偵查，檢察官認為，張男與女友吵架，講話難聽，但不構成恐嚇罪行條件，為不起訴處分；但摔女友手機行為，導致手機毀損不堪使用，則達犯毀損他人物品罪要件予以起訴。

法官審理，審酌張男是成年且智識健全之人，理應知悉在現代民主法治社會中，對於任何糾紛之解決，應本諸理性、和平之方法與手段為之，卻因故與女友爭吵，摔壞女友手機，兼衡張男偵訊中已坦承犯行，但迄今尚未與女友達成和解並賠償所受損害等情，依犯毀損他人物品罪，處拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。

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