離座30分要回報？科技大廠工程師控主管侵害隱私 求償50萬敗訴

科技大廠工程師指控直屬主管監視其上班活動，離開座位30分必須回報，還要求其每日要繳交工作日誌，求償50萬元。（情境照）

高雄某上市科技大廠吳姓工程師指控直屬主管監視其上班活動，離開座位30分必須回報，且要求其每日要繳交工作日誌，強求執行不必要或不可能之工作，侵害其隱私權，提告求償50萬元，橋頭地院審理認為無法認定被告持續性密切監視、掌控原告上班活動，判工程師敗訴，可上訴。

判決指出，原告吳姓工程師自2022年12月起，擔任公司品質保證部工程師，施男則為其直屬主管。吳指控施自2024年4月起，監視其之上班活動，如暫時離開座位，施即以通訊軟體Teams質問，並要求他如離開座位30分鐘即必須回報。施又於2024年7月起，單獨要求他每日繳交工作日誌，強求其執行業務上明顯不必要或不可能之工作，妨礙其工作，侵害他的健康及隱私權，求償50萬元。

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施姓主管則稱，吳工作期間表現不佳、態度散漫，屢未盡職責，上班時間經常無故外出，為善盡主管之責，始要求他繳交工作日誌，但未要求每日繳交工作日誌，亦未要求原告每次離開座位30分鐘即必須回報，要求原告繳交工作日誌應屬正當管理之行為，非為監視其上班活動或介入隱私。

橋頭地院審理認為，從原告提出的對話紀錄截圖，無法認定被告持續性密切監視、掌控原告上班活動，且未有兩造間完整之對話訊息，被告要求原告繳交之工作日誌之內容尚屬合理而非難以完成，認定被告尚屬合理之管理措施，判原告敗訴。

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