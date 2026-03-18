為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    離座30分要回報？科技大廠工程師控主管侵害隱私 求償50萬敗訴

    2026/03/18 08:00 記者蔡清華／高雄報導
    科技大廠工程師指控直屬主管監視其上班活動，離開座位30分必須回報，還要求其每日要繳交工作日誌，求償50萬元。（情境照）

    科技大廠工程師指控直屬主管監視其上班活動，離開座位30分必須回報，還要求其每日要繳交工作日誌，求償50萬元。（情境照）

    高雄某上市科技大廠吳姓工程師指控直屬主管監視其上班活動，離開座位30分必須回報，且要求其每日要繳交工作日誌，強求執行不必要或不可能之工作，侵害其隱私權，提告求償50萬元，橋頭地院審理認為無法認定被告持續性密切監視、掌控原告上班活動，判工程師敗訴，可上訴。

    判決指出，原告吳姓工程師自2022年12月起，擔任公司品質保證部工程師，施男則為其直屬主管。吳指控施自2024年4月起，監視其之上班活動，如暫時離開座位，施即以通訊軟體Teams質問，並要求他如離開座位30分鐘即必須回報。施又於2024年7月起，單獨要求他每日繳交工作日誌，強求其執行業務上明顯不必要或不可能之工作，妨礙其工作，侵害他的健康及隱私權，求償50萬元。

    施姓主管則稱，吳工作期間表現不佳、態度散漫，屢未盡職責，上班時間經常無故外出，為善盡主管之責，始要求他繳交工作日誌，但未要求每日繳交工作日誌，亦未要求原告每次離開座位30分鐘即必須回報，要求原告繳交工作日誌應屬正當管理之行為，非為監視其上班活動或介入隱私。

    橋頭地院審理認為，從原告提出的對話紀錄截圖，無法認定被告持續性密切監視、掌控原告上班活動，且未有兩造間完整之對話訊息，被告要求原告繳交之工作日誌之內容尚屬合理而非難以完成，認定被告尚屬合理之管理措施，判原告敗訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播