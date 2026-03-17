財神發錢啦！3/17大樂透頭獎1注獨得 1億獎落桃園 今彩539開2注

3月17日開獎的第115000036期大樂透頭獎開出1注；第115000068期今彩539頭獎開出2注。（本報合成）

3月17日開獎的第115000036期大樂透頭獎開出1注，由桃園市桃園區大樹里桃鶯路276號的「超吉匯彩券行」開出；第115000068期今彩539頭獎開出2注，由台南市永康區永大路二段1170號1樓的「億金滿彩券行」、台北市大安區和平東路二段118巷52弄1之4號1樓的「和平一六八彩券行」開出。

第115000036期大樂透中獎號碼「02、06、10、22、40、45，特別號：17。頭獎開出1注，獨得1億元；貳獎開出1注，可得178萬5400元；參獎共41注中獎，每注可得4萬6896元；肆獎共120注中獎，每注可得1萬0300元；伍獎共1911注中獎，每注可得2000元；陸獎共2768注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8612注中獎，每注可得400元；普獎共3萬6087注中獎，每注可得400元。

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第115000036期49樂合彩中獎號碼為「02、06、10、22、40、45」。四合開出5注，每注可得20萬元；三合共102注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3805注中獎，每注可得1250元。

第115000068期今彩539中獎號碼為「11、13、19、22、27」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共224注中獎，每注可得2萬元；參獎共8715注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬0204注中獎，每注可得50元。

第115000068期39樂合彩中獎號碼為「11、13、19、22、27」。四合共開出11注，每注可得21萬2500元；三合共516注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7101注中獎，每注可得1125元。

第115000068期3星彩中獎號碼為「244」。壹獎共48注中獎，每注可得5000元。

第115000068期4星彩中獎號碼為「7001」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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