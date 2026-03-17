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    離譜！羅東警未繳回配槍 竟放進個人抽屜2天 懲處名單出爐

    2026/03/17 23:18 記者江志雄／宜蘭報導
    圖為羅東警分局外觀。（記者江志雄攝）

    圖為羅東警分局外觀。（記者江志雄攝）

    首次上稿 22:22
    更新時間 23:18

    宜蘭縣羅東警分局利澤派出所一名男警，傳出14日下班後沒有繳回配槍，放進派出所個人置物櫃，16日長官督勤才發現槍枝短少，形同「消失」2天，消息曝光後，網友痛批警紀鬆散，引發軒然大波。

    宜蘭縣警局局長陳金城今天（17日）晚上回應，當事人勤務結束後未繳回警槍，警方將召開考績會，記1支大過，並調離原單位，利澤派出所所長及副所長各記1支小過，同時調非主管職，羅東警分局長記2支申誡。

    網友在「靠北police」臉書粉專PO文指出，「沒有還槍彈很嚴重嗎？」、「只是放假忘記還而已」、「又不是故意ㄉ，聽說上級還要處分…」。

    據了解，文中影射對象是羅東警分局利澤派出所一名男警，14日執勤結束後沒有交還配槍，長官16日清點發現短少，才得知男警把警槍放在個人抽屜，形同「消失」2天，網友留言痛批「這不叫錯誤，叫犯罪」、「攜械逃亡嗎？以前唯一死刑，會犯這種低級錯誤的也能當警察？」、「準備移送法辦囉」。

    涉入此事的警員今年23歲，從警1年多，14日退勤時，有繳回子彈，警槍卻放進派出所個人置物櫃，當天下班後輪休，他在接受調查時指稱，因身體不舒服，繳回子彈後上廁所，忘記繳回警槍。依照規定，派出所值班主管每天早晚必須各自清點槍彈，警局督勤時再核對，宜蘭縣警局16日派員查核發現短少，才揪出警槍「消失」2天的重大疏失。

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