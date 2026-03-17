女子法院呼台中律師公會理事長巴掌 全律會強烈譴責

林姓女子在台中地院出庭時大鬧法院，並出手打了台中律師公會理事長吳中和一巴掌。（資料照）

台中林姓女子涉傷害、恐嚇3名女律師，今天到台中地院開庭，台中律師公會號召律師到場聲援，林女卻打了律師公會理事長吳中和一巴掌，隨後開庭法官改為不公開審理。全國律師聯合會發布聲明，對暴力行為強烈譴責。

全國律師聯合會並呼籲司法院、各級法院與所有政府機關應遵循《聯合國關於律師角色之基本原則》之相關規定，尊重與保障律師執行職務之安全與權益。

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林女今日在開庭前，見現場有許多律師，且包含曾發言斥責她的台中律師公會理事長吳中和在場，旋即上前辱罵，不斷要其「記者名單交出來！」甚至還呼了吳中和一巴掌，但法警見狀卻未將其逮捕。今日開庭後，法官見林女不斷對旁聽席嗆聲，更是直接改為不公開審理，並請旁聽席全數離庭。

對此，全國律師聯合會今日發布聲明，指出去（2024）年7月15日曾發聲表示，依《聯合國關於律師角色之基本原則》第16條、第17條規定，任何對於律師執行職務的不當干涉行為均應予以譴責，政府機關則應提供律師充分的保障。當時，司法院、台中地方法院先前亦分別發表聲明強調，將責成各法院強化對司法從業人員的人身安全保護措施等。

全國律師聯合會強調，如今時隔半年，台中地方法院內依然再次發生民眾攻擊律師之事件，事發當下雖有法警在場，卻未見積極介入制止，律師在法院活動之人身安全，顯無充分之保障；且面對民眾於法庭外咆哮、擾亂秩序之情狀，亦未見法院積極派員維護秩序與在場者之安全。此舉顯見司法院與台中地方法院先前之聲明流於空談，維護法庭秩序與進入院內從業人員人身安全之承諾完全落空，本會對此表達最嚴正的抗議。

全國律師聯合會表示，強烈譴責任何暴力行為，並呼籲司法院、各級法院與所有政府機關應遵循《聯合國關於律師角色之基本原則》之相關規定，尊重與保障律師執行職務之安全與權益，莫讓「保障律師執業安全」流於口號，應即刻落實具體的維安配套措施。

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