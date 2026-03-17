前公視董事認退黨未經正式程序 徐瑞希提告民眾黨確認黨員資格

前公視董事徐瑞希主張臉書貼文屬於情緒抒發，並未正式申請退黨，對民眾黨提起民事訴訟。（記者翁靖祐攝）

曾被列入民眾黨不分區立委名單的徐瑞希（前公視董事），於臉書宣布將退黨。不過，徐瑞希認為民眾黨並無經過正式退黨程序，依確認黨員資格存在為由對民眾黨提出民事訴訟。台北地院今（17日）開庭審理，徐主張臉書貼文為個人情緒抒發，且並無標註或分享給民眾黨，非對民眾黨的意思表示。法官諭知4月23日宣判。

徐瑞希過去曾被列入民眾黨2024年不分區立委名單第17名，但後續她指控黃珊珊曾代理財團仲介法務助長剝削移工，於臉書上宣布將退黨，不過，徐瑞希認為民眾黨並無經過正式退黨程序，因此提告。

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徐瑞希於庭上表示，臉書發文的特性為供不特定人，屬於個人的情緒抒發，且貼文中並未標註民眾黨也沒有分享給民眾黨，不算是對民眾黨的意思表示。其次，她主張自己並非公眾人物，聲明只是個人貼文，也沒有發布採訪通知或召開記者會，退黨聲明也沒有私訊給民眾黨，民眾黨應該要舉證貼文的傳播效果為何。

徐瑞希說，民眾黨章程規定退黨不一定要透過書面，但是政黨法規定，政黨章程應載明黨員退黨、仲裁、救濟方式，但民眾黨卻於去年才通過相關救濟機制，即便她對於黨內的做法不服，卻也沒有辦法透過黨的機制尋求救濟。

民眾黨的委任律師賴苡安指出，徐的聲明若只是情緒上的抒發，當時媒體將聲明作為報導內容時，應立對外澄清媒體對貼文已經過度解讀，解釋本人並未退黨，或是立即將該貼文刪除，且當時徐的退黨聲明已被各大媒體報導，若民眾黨不承認其效力，恐導致法律狀態的不確定性。

徐瑞希則回應，自己只是一個個人，不像民眾黨屬於政黨，沒有公告周知或是訴諸媒體的能力，並強調貼文內容只是自己針對黃珊珊涉及跨國移工的爭議表達個人相關意見，也說自己在打這場官司的時候，所有她找的律師都不願意接下委託，因為沒有人敢得罪民眾黨。

庭畢以後，徐瑞希簡短接受媒體受訪，她表示目前不方便分享，希望待宣判以後，在對外發表意見，本案預計將於4月23日下午進行宣判，徐瑞希也表示當天會來聽判。

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