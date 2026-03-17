業務員侵吞918萬元保費 新壽須連帶賠償提上訴又敗

新光人壽，示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

新光人壽業務員兼區經理屈姓男子替三人保險，卻要求他們將保費匯入指定帳戶，實際並未照要保內容投保或繳納保費，投保人發現憤而提告，主張新壽及屈男連帶賠償三人分別為195萬4260元、416萬4500元、306萬8000元，台北地院一審判三人勝訴，新壽不滿要連帶賠償提上訴，高院今駁回。

投保人控訴，屈男擔任新光人壽業務員兼區經理期間，於2015年至2018年間招攬他們投保保險，卻要求將保費匯入其指定帳戶，實際上未依要保內容投保或繳納保費，而將款項侵占己用，要求新光人壽及屈男連帶賠償。

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被害人提告求償後，一審判決屈男與新光人壽須連帶賠償共約918萬元本息。新光人壽不服台北地院判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審。

高院認定原判決並無不當，屈男確實侵吞保費，構成侵權行為，且屈男是新光人壽的保險業務員，又在招攬保險的職務過程中犯案，新光人壽沒有證明自己對業務員的選任與監督已盡到應有注意義務，應和業務員一同連帶賠償受害人損失。高院今駁回上訴，維持新光人壽須與涉案業務員連帶賠償被害人損失，可上訴。

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