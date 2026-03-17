累計2死1傷！竹科台電變電所爆炸 又1人傷重不治

新竹科學園區力行路台電超高壓變電所昨天下午發生爆炸起火意外。（記者蔡彰盛攝）

新竹科學園區力行路台電超高壓變電所昨天下午發生爆炸起火意外，造成3名施工人員一死二重傷，其中一名傷者今午因傷勢惡化不治，累計釀成二死一傷。

消防局表示，三名送醫的承包商人員皆為年約40、50多歲男性，其中40歲的承包商全身燒燙傷，昨天到院前OHCA，經搶救仍宣告不治；另2人分別有燒燙傷及腿部骨折，緊急送醫治療。其中一人因傷勢嚴重，今下午宣告不治。

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這起重大工安意外發生後，新竹市長高虹安要求台電立即停工，儘速釐清事故原因與責任歸屬，全面配合調查，並檢討相關作業流程及安全機制。

新竹地檢署今下午會同消防局火災調查單位及警察鑑識人員前往現場勘查與蒐證，釐清事故發生經過與可能原因，並追查相關責任歸屬。罹難者家屬今也到場招魂，未發一語，神情哀戚。

新竹地檢署主任檢察官黃振倫表示，今日下午進行相驗程序，另會同火災鑑識人員及承辦員警前往現場勘查蒐證，以釐清事故發生經過及相關責任歸屬。相關案情尚在調查中，俟調查終結、事證明確後，再適時對外說明。

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