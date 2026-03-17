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    台中地院開庭前變戰場！女子失控掌摑律師公會理事長 記者也遭波及

    2026/03/17 18:07 記者許國楨／台中報導
    台中地院法庭外，今下午爆肢體衝突。（記者陳建志攝）

    台中地院法庭外，今下午爆肢體衝突。（記者陳建志攝）

    台中地院今（17）日下午原訂開庭審理一名林姓女子涉嫌恐嚇、傷害律師案件，未料開庭前卻在法院走廊爆發衝突！林女情緒突然失控，不僅當眾飆罵髒話、四處質問在場人員身分，還突然出手甩了台中律師公會理事長一巴掌，多名律師與旁聽民眾當場驚呼「現行犯！」場面一度混亂。

    據了解，46歲林女過去與多名律師因訴訟糾紛發生衝突，甚至被控恐嚇、傷害3名女律師，日前開庭時來旁聽的律師公會理事長也曾遭林女當庭嗆聲、揚言要殺他，引發律師界不滿。今天案件再度開庭，律師公會號召20多名律師穿上律師袍到場旁聽聲援，盼藉此表達對司法秩序的重視。

    然而開庭前，林女在第四法庭外走廊突然情緒激動，不斷大聲質問「誰是記者？」並對現場人員飆罵三字經與各種侮辱性字眼。過程中她突然朝68歲律師公會理事長吳中和揮手甩巴掌，甚至還對周邊人員踹腳推擠，一名媒體記者也遭波及，現場一度混亂。

    轄區第一分局表示，警方於下午3時17分接獲報案，指稱台中地院法庭外發生民眾肢體衝突，員警到場處理時，林女已停止攻擊行為，但警方仍派員在法庭外加強戒護，以確保現場秩序及相關人員安全，後續將依刑法傷害及妨害名譽罪嫌，將林女移送台中地檢署偵辦。

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