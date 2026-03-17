行車糾紛變殺人未遂！妻小遭撞倒 66歲翁怒撞對方座車4次被聲押

鄒男（右車）不滿方男倒車撞到妻兒，開車撞擊左側方男的轎車，被檢方聲押。（民眾提供）

方姓男子與鄒姓老翁因行車糾紛起衝突，鄒妻和鄒兒下車理論時，被方男開車撞傷，鄒翁見狀爆怒，跳上車後開車連續4次猛撞方男座車，也造成方男和方妻受傷，檢方複訊後，依殺人未遂罪向法院聲押鄒姓老翁。

檢警指出，16日下午，方男（49歲）開車行經三民區河堤路與敦煌路口時，因不滿鄒翁（66歲）右轉未打方向燈而按喇叭提醒，鄒翁、太太（67歲）及兒子（39歲）不滿被按喇叭，下車要找方男理論，方男當下欲倒車離開現場，但換檔時不慎導致車輛暴衝，撞倒鄒妻與鄒兒，導致兩人手腳及頭部擦挫傷倒趴在地。

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鄒翁見妻小被方男撞倒，一時怒火攻心，也跳上車開啟「戰鬥模式」，一連朝方男的座車猛撞4次，不但兩人車子都被撞爛，方男和妻子吳女（45歲）也因撞到手、胸多處擦挫傷。

警方獲報到場時，鄒翁仍未氣消，一直用腳猛踹方男車門；方、鄒兩人被警方逮捕後，兩人互提告被移送高雄地檢署，檢方複訊時，鄒翁火氣已消，但對案情避重就輕，檢察官認為鄒翁涉犯殺人未遂、妨害公眾往來安全、恐嚇等罪，且有反覆實施之虞，向法院聲押，而方男則依涉犯傷害罪，檢方諭令7萬元交保。

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