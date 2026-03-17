別踩雷！中警跨分局進大學「反詐騙全攻略」外籍生驚呼：太真實

台中市第一、第二分局聯手走進台中科大校園進行外籍生反詐騙宣導。（警方提供）

「以為只是幫忙收個包裹，結果變成詐騙共犯！」隨著越來越多外籍學生來台求學，詐騙集團也悄悄把黑手伸進校園，為了讓這群「外籍新鮮人」不成為下一個受害者，台中市警局打破分局界線，由第一分局與第二分局聯手出擊，直接走進台中科技大學校園，解析一場貼近實況的「反詐騙全攻略」。

活動選在中午時段登場，現場聚集來自三民、民生校區的外籍學生，不同於過去制式宣導，警方不講艱澀法條，而是用真實案例開場，從「假交友甜言蜜語」到「網購低價陷阱」一一拆解詐騙套路，官警直言，近來不少外籍學生被誘騙成為「提款車手」，甚至有人只是借出帳戶或SIM卡，就莫名背上刑責，人生瞬間翻盤。

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考量語言隔閡，現場還安排專業翻譯同步口譯，讓「防詐資訊不再卡關」，不少學生邊聽邊點頭，有人更驚呼「原來這些在自己國家也很常見」，顯示詐騙手法早已跨國複製，只是換了包裝繼續行騙。

警方特別提醒，詐騙集團最愛利用外籍生初來乍到的孤立感，以「高薪打工」、「簡單代收」為誘餌，一步步引人入局，只要提供帳戶、提款卡或門號，甚至只是幫忙領錢，都可能涉及詐欺與洗錢罪，不僅得面臨刑責與高額賠償，外籍人士還可能遭驅逐出境、限制再入境，代價遠超想像。

這場跨分局合作的校園反詐騙行動，也被視為警方防詐策略升級的象徵，從被動受理案件，到主動走進校園「搶先一步」，目的就是讓詐騙還沒找上門前，學生就已經看穿套路，守住自己的未來。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台中市警方針對外籍學生走進校園開設「反詐騙全攻略」講座。（警方提供）

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