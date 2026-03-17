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    首頁 > 社會

    歡唱變調！ 金門KTV驚傳喋血1人遭砍死

    2026/03/17 16:10 記者吳正庭／金門報導
    金門1家KTV驚傳喋血案，警方三小時內將涉案李嫌逮捕到案。（金門縣警察局提供）

    金門1家KTV驚傳喋血案，警方三小時內將涉案李嫌逮捕到案。（金門縣警察局提供）

    金門1家KTV今晨驚傳喋血案，李、陳兩位20多歲友人相約歡唱，竟在包廂內因故爭吵發生衝突，李疑因酒後失控涉嫌持刀將陳砍傷，陳送醫急救仍宣告不治；縣警局金城分局據報組成專案小組，3個小時內緝凶到案，全案依殺人罪嫌偵辦中。

    金城分局據報，凌晨4點左右金寧鄉1家KTV發生酒後失控衝突傷害案，隨即派員趕赴現場處理，發現李姓、陳姓男子爲朋友關係，相約KTV唱歌，未久，兩人在包廂發生衝突，李男涉嫌持刀將陳男砍殺，陳男立即送醫。

    案後發，警方組成專案小組，訪查相關人證，調閱監視器畫面及擴大搜索，3小時內將涉案李嫌查緝到案，並查扣犯案凶刀及犯案所穿衣物，展現打擊暴力犯罪的效率。

    警方表示，23歲的陳男因傷勢過重，雖經院方全力搶救仍宣告不治。金門地檢署將於稍晚進行驗屍，以進一步釐清案情。

    金城分局副分局長黃萬祿強調，維護治安是警察責無旁貸使命，對於任何重大暴力犯罪必定從嚴、從速偵辦，絕不寬貸。

    金門1家KTV驚傳喋血案，專案小組鑑識人員到場採證。（金門縣警察局提供）

    金門1家KTV驚傳喋血案，專案小組鑑識人員到場採證。（金門縣警察局提供）

    金門1家KTV驚傳喋血案，警方到場拉起封鎖線。（金門縣警察局提供）

    金門1家KTV驚傳喋血案，警方到場拉起封鎖線。（金門縣警察局提供）

    金城分局副分局長黃萬祿強調，對於任何重大暴力犯罪必定從嚴、從速偵辦，絕不寬貸。（金門縣警察局提供）

    金城分局副分局長黃萬祿強調，對於任何重大暴力犯罪必定從嚴、從速偵辦，絕不寬貸。（金門縣警察局提供）

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