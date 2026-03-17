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    首頁 > 社會

    高雄妙齡女毒駕 恍神違停自投羅網

    2026/03/17 15:57 記者洪臣宏／高雄報導
    警方將涉嫌毒駕朱女帶回偵訊。（民眾提供）

    警方將涉嫌毒駕朱女帶回偵訊。（民眾提供）

    高雄市24歲朱姓女子16日騎機車違停紅線，員警上前關心，發現她手持2個寶特瓶，女子供稱油品用罄要去買汽油，員警觀察她語無倫次，經查為毒品通緝犯，現場起出依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等證物，朱女快篩呈現安非他命及依托咪酯反應，毒駕上路連沒油都不自知，自投羅網。

    前鎮分局草衙派出所員警16日上午8點許執行守望勤務時，發現朱女違停在翠亨路與鎮中路口，朱女站在車旁神情恍惚，員警上前關心。朱女眼情閃爍、說詞反覆，且身形消瘦，員警直覺有異，查出該女子為臺灣高雄地方檢察署發布的毒品通緝犯。

    員警於現場查獲電子菸機體2支、依托咪酯菸彈2顆（毛重分別為4.95公克及5.71公克），隨即對其實施毒品唾液快篩，結果呈現第二級毒品安非他命及依托咪酯陽性反應。全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪等罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦。

    另對朱女依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款規定：「駕駛汽機車，吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品。」可處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，予以舉發。

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