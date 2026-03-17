疑不熟彎道！香港騎士南投自撞橋頭 摔落9米深邊坡

香港籍凌姓男子（圖下）騎機車在南投仁愛鄉不慎自撞橋頭，導致人摔落橋下受困，消防人員以繩索吊掛方式將人救出。（民眾提供）

南投縣仁愛鄉台14線74.5K仁愛橋路段，今中午騎機車的38歲香港籍凌姓騎士，疑似不熟彎道路況，過彎不慎自撞橋頭護欄，導致機車卡在橋邊，人則摔落近9公尺深的邊坡，消防人員到場在橋上以吊掛方式將人救出，所幸意識清楚，現已送醫救治。

消防人員指出，該機車騎士今上山往霧社方向騎行，但行經仁愛橋的直角彎道，卻自撞橋頭護欄，整個人因此摔落橋下將近9公尺深的邊坡，機車則卡在護欄，當時獲報到場，先從橋上架設繩索，再吊掛至橋下將騎士拉回橋面，雖然其手腳肢體有多處擦挫傷，左臉也有瘀青，但幸好有戴安全帽，獲救後意識清楚，現已送醫治療。

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仁愛警方表示，凌姓騎士今是從埔里沿著台14線前往霧社，但途經仁愛橋卻自撞橋頭護欄，導致摔落橋下，所幸消防人員及時將人救出，並送往埔里榮民醫院救治，詳細肇事原因仍待進一步調查。

香港男子騎機車在南投仁愛鄉不慎自撞橋頭，導致人摔落橋下受困。（民眾提供）

香港男子在南投仁愛鄉騎機車疑似不熟彎道路況，不慎自撞橋頭摔落橋下受困。（民眾提供）

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