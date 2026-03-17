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    首頁 > 社會

    網購詐團冒用平台行騙 農曆過年前後達3577件

    2026/03/17 15:16 記者邱俊福／台北報導
    刑事警察局「165」反詐專線統計，今年農曆過年前後1至2月間網購詐騙件數達6735件，其中冒用7-11賣貨便等平台假連結達3577件，提醒民眾小心受騙。（圖由刑事局提供）

    刑事警察局「165」反詐專線統計，今年農曆過年前後1至2月間網購詐騙件數達6735件，其中冒用7-11賣貨便等平台假連結達3577件，提醒民眾小心受騙。（圖由刑事局提供）

    農曆年節前後，民眾習慣透過拍賣平台置辦年貨、轉賣舊物或添購新品，網路交易熱度大幅攀升，網購詐騙集團也趁勢而入，分別扮演「假賣家」或者「假買家」接觸被害人，再藉由假平台連結、假客服設局誘騙遂行詐騙；刑事警察局「165」反詐專線統計，今年農曆過年前後1至2月間網購詐騙件數達6735件，其中冒用7-11賣貨便等平台假連結達3577件，提醒民眾小心受騙。

    刑事局表示，網路購物詐騙案件中，除常見的扮演的「假賣家」，近年來也盛行「假買家誘騙賣家」，手法為詐團在Facebook、Instagram、Dcard等社群平台看到個人賣家刊登商品，私訊聯繫表達購買意願，假買家以「交易保障」為由，要求賣家在7-11賣貨便、全家好賣+或其他貨運平台開立商品買賣連結，製造看似透過正規交易的假象。

    隨後，賣家提供商品連結後，假買家謊稱「訂單遭凍結」或「系統無法下單」，隨即傳送1個假客服連結，以高度仿真的假網頁誘騙賣家，假客服謊稱賣家「尚未完成身份驗證」或「未簽署金流協議」。之後，假客服進一步誘騙賣家進行「實名驗證」，要求賣家提供網路銀行網路轉帳QR code，或提供信用卡OTP驗證碼，最終盜刷或提領帳戶款項。

    行騙期間，假買家甚至會語氣著急或不滿的表示，因賣家未完成物流實名認證，導致買家帳戶被凍結，請賣家盡速依照假客服的指示完成驗證，避免雙方後續困擾，而賣家也希望盡速出售商品，在急迫的情境下，遂而依照假客服的步驟逐一完成被詐騙的過程。

    刑事局統計今年1至2月的網購詐騙6735件中，民眾有提供遭冒用平台達3577件，其中冒用7-11賣貨便2656件、全家好賣+379件、嘉里大榮貨運51件、順風速運47件、Threads客服43件、FB客服39件、其他362件。刑事局呼籲，遭冒用平台，應本於企業責任，利用各宣導通路及實體店面的寄貨服務區或收銀台，張貼真實詐騙案例，加強宣導網路購物常用者此類詐騙手法。

    刑事局強調，網路購物雖以正規交易平台，但買家以需實名認證或金流簽署等名義，傳送任何包括「客服人員」、「賣貨便連結」、「QR Code」等，均不得點選，而要求賣家操作網路銀行或信用卡資訊，均須提防詐騙陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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