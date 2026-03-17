台中公園人行道突起2公分害民眾跌倒骨折 判市府須國賠24萬

台中西屯議政公園人行道地磚突起害吳姓民眾跌倒骨折，提告請求國賠35萬元，台中地院認為市府養工處有缺失，判國賠24萬2340元。（記者陳建志攝）

台中一名吳姓退休男子，去年6月行經台中西屯區議政公園人行道，因地磚隆起達2公分不慎跌倒，造成右側近端肱骨骨折，吳男不滿向市府提告請求國賠35萬元，市府辯稱地磚突起僅約1公分，無明顯高低差，且事故前1個月都無接獲相關通報，認為管理無缺失，但台中地院認為，市府應加強巡查、而非被動等待通報，應負損害賠償責任，判決國賠24萬2340元。

判決指出，台中吳姓民眾2025年6月29日上午7點多，行經西屯區「公一之三公園（議政公園）」人行道，因地磚隆起達2公分高低差，導致吳男前撲倒地、肩膀重摔，出現右側近端肱骨骨折，認為市府疏於管理，包括醫療費和精神慰撫金，提告請求國家賠償35萬元。

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台中市養護工程處則辯稱，地磚隆起是因樹根引起所致，而依吳男提供的現場照片，地磚突出幅度僅約1公分，並無明顯可見的坑洞或高低差，且從事故發生前1個月至事故發生時，都無接獲此案類似的通報紀錄，可證明市府對於該事故地點的設置及管理並無欠缺。請求國賠為無理由。

台中地院法官認為，事故地點旁確有一株大樹，其樹根鄰近該處人行道，因樹根凸起導致地磚破裂、隆起，此狀況市府養工處並不否認，並認為養工處是該事故地點的管理機關，自得優先加強巡查、而非被動等待通報，以及時採取足以防止危險損害發生的具體措施，如能適時巡查維護或設置警告標誌，當可避免或減低損害的發生，應負損害賠償責任。

台中地院檢視吳男的就醫狀況，依據診斷證明書、醫療費用收據、傷勢照片，認為求償的14萬2340元醫療費用應予准許，另外審酌吳男的身分、地位及經濟狀況，以及該事故後精神上所受痛苦情狀，認精神慰撫金以10萬元為適當，共判賠24萬2340元。

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