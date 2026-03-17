高雄男肇逃被鎖定 查出無照還懸掛他人車牌上路

高雄無照男懸掛他人車牌又肇逃。（民眾提供）

高雄市莊姓男子（24歲）騎機車行經鹽埕區大有路、瀨南路口，因故與另一輛機車擦撞後，竟未停留即肇逃離開，警方獲報組成專案，調閱路口監視器追查，鎖定莊男迅速通知到案。

警方查獲他涉及肇逃外，並查出莊男曾因無照駕駛遭罰，竟還違規上路並懸掛他人車牌，全案依刑法公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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鹽埕分局今（17）日指出，建國四路派出所於15日11時許接獲報案，指稱鹽埕區大有路與瀨南路口發生機車交通事故，其中一方肇事後未停留即離去，警方隨即成立專案小組調閱監視器追查。

經專案小組循線追緝，警方於4小時內查獲莊男（24歲）通知到案說明，莊男涉肇事逃逸、懸掛他人號牌及無照駕駛（累犯）等違規，車輛當場移置保管並裁處最高額3萬6千元罰鍰；另查出莊母提供的車牌已遭吊銷，相關違規最高可裁罰15萬3千元。

鹽埕警分局呼籲，駕車應依法取得駕照並懸掛合法號牌，發生事故務必停車處理並報警，切勿肇事逃逸，以免觸法受罰。警方將持續強化交通執法，維護用路安全。

高雄無照男懸掛他人車牌又肇逃，被撞受害人摔地癱坐。（民眾提供）

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