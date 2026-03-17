新北消防專委、大隊長佈達 年輕化迎接複合災害與平戰轉換挑戰

新北市消防局今天為陞任專委的尚少華、簡任技正鄭向晃及第六大隊長林登港（左）等新任官舉辦聯合布達；消防局長陳崇岳（右）監誓。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局今天舉辦聯合布達，為調陞的專門委員尚少華、簡任技正鄭向晃及羅億田、林登港、蕭柏桓、羅凱文等4位大隊長及搶救科長顏一加、預防科長羅丁仁等5位一級主管，進行聯合布達；新北市消防局長陳崇岳期許，期盼大家迅速就位戰鬥位置，守護市民，做好防災公共服務、平戰轉換；其中顏一加與林登港都是警大68期同學，都是消防中世代中堅力量，象徵消防幹部年輕化。

新北市消防局發布人事令，原任第四大隊長尚少華陞任專門委員、第七大隊長鄭向晃陞任簡任技正；第一大隊長蕭柏桓、第四大隊長羅億田、第六大隊長林登港及第七大隊長羅凱文；其餘三線一一級主管，包括災害搶救科長顏一加、火災預防科長羅丁仁、減災規劃科長李勝傑、督察室主任蔡豐駿、民力運用科長蔡育展等5人。

請繼續往下閱讀...

陳崇岳表示，新任專委尚少華原為簡任技正，到第四大隊「救火」，完成階段任務歸建，新陞任的簡任技正鄭向晃救災歷練完整；新任第六大隊長林登港久任消防主力火災預防，也肩負新北公安稽查小組吃重任務，這次陞任外放，代表對他的肯定、鼓勵；新任第一大隊長蕭柏桓，也久任消防主流的搶救科業務，陞任大隊長也達到內外歷練衡平。

第四大隊長羅億田在新北災防辦歷練多年，近年擔任大隊長，具備多年內外勤經歷與豐富的災害搶救經驗，盼透過職務歷練方式，增加大隊長不同轄區實務經驗，有效強化新北市消防救災戰力。

陳崇岳期許各位新任官，在崗位兢兢業業，表現優異表現，為消防工作貢獻卓著，透過拔擢調動，希望眾人盡速就戰鬥位置，尤其近年氣候變遷，加上地緣政治，期盼各單位主管在新的崗位上皆能展現新氣象，帶領同仁齊心戮力，為新北消防與防災、平戰轉換等工作注入更多創新與動能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法