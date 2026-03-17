貸款聽信「包裝金流」淪詐騙共犯 原民媽媽被判刑3月緩刑2年

范姓原住民女子聽信詐團「包裝金流」話術，將銀行提款卡及密碼寄給陌生人，被法院判處3月徒刑，緩刑2年。（記者林嘉東攝）

基隆市1名范姓原住民媽媽，因急於申辦貸款，聽信詐騙集團「包裝金流」話術，將土地銀行提款卡及密碼寄給陌生人，導致被害人遭誘騙匯入20萬元，並迅速被轉走。基隆地院審理後，依幫助犯洗錢罪判處范女3月徒刑，併科罰金2萬元，審酌其與被害人達成10萬元調解，予以緩刑2年。

范女2024年6月間，將所申辦的土地銀行提款卡以超商交貨便方式寄出，並告知不詳成員密碼。隨後詐團以此帳戶作為工具，誘騙簡姓被害女子進行投資，簡女不疑有他匯入20萬元，該款項隨即遭詐團轉匯一空。

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法院審理時，范女稱，她因為缺錢花用，向手機通訊軟體LINE上暱稱「李可欣」申請貸款，但因信用狀況不佳，對方稱要「包裝金流」才能順利撥款，她才會交出帳戶。但法官認定，金融帳戶具高度專屬性，且一般金融機構貸款程序僅需影本，絕無要求交付卡片、密碼之理，范女交出重要金融物件，致使帳戶被詐團拿來洗錢，觸犯幫助詐欺與洗錢罪證明確。

法院考量被告范女為原住民，需撫養父母及2名小孩，且坦承犯行，在法院協調下與被害人達成調解，承諾賠償新台幣10萬元，並以每月給付5000元給被害人。

法官認為，范女經此教訓應知警惕，判她3月徒刑，得易科罰金；併科罰金2萬元，得易服勞役。法院宣告緩刑2年，要求范女須依約賠償被害人，否則檢察官得聲請撤銷緩刑；可上訴。

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