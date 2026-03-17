王惠美：彰化刑事與勤務繁重加成雙加碼 溯自3月1日生效

彰化縣長王惠美（左）由彰化縣警局長陳世煌（左2）陪同檢視破案成果。（記者湯世名攝）

「警勤加給」自3月起全國調整上路，彰化縣長王惠美今天（17日）在視察彰化縣警局緝毒打詐績效時宣布，行政院核定相關法令，地方政府得依各單位勤務繁重程度發給警勤加給「勤務繁重加成」，最高可達原支領警勤加給4成，每人最多增加3880元，同時也提高刑事警察警勤加給「刑事加成」，由原本6成調整為8成，每人多增加1940元，全案已規劃完成並經縣府核定，預計於今年4月開始核給相關加成並溯自3月1日生效。

彰化縣今年迄今平均每月詐騙受理481件，財損1.7億元，受理件數及財損規模均較去年下降。此外，縣警局今年迄今累計查獲詐欺集團29件、犯嫌231人次，查扣及攔阻詐團金流1.1億元，另查獲毒品案人數261人，查扣各類毒品重量共5528公克。

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縣長王惠美今天檢視查緝成果時指出，彰化縣員警工作負擔繁重，行政院自今年3月起調整警勤加給制度；經請警察局研議，依各分局及派出所勤務繁重程度進行分級，將加成數分為4成、3成5、3成共3級。

第一級單位有彰化、員林、鹿港分局及繁重等級派出所，這些單位均按原支領警勤加給等級第一級數額加4成，每人每月增加3880元；第二級有北斗、和美、溪湖、田中、芳苑分局及較重等級派出所，這些單位均按原支領警勤加給等級第一級數額加3成5，每人每月增加3395元；第三級有刑警大隊、交通、少年、保安、婦幼隊及單純等級派出所，這些單位均按原支領警勤加給等級第一級數額加3成，每人每月增加2910元。另外警察局局本部各內勤單位，均按原支領等級第3級數額加3成，每人每月增加2328元。

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彰化治安勤務繁重，縣警局刑事與勤務繁重加成雙加碼。（記者湯世名攝）

彰化縣警方破獲詐騙案成果豐碩。（記者湯世名攝）

彰化縣警方破獲詐騙與毒品案成果豐碩。（記者湯世名攝）

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