首起大麻偽裝顏色相似泰式香草茶 郵寄入境被逮

陳姓、李姓男子等6人組成運毒集團，從泰國郵寄「泰式香草茶」夾藏二級毒品大麻花走私入境（未拆封為大麻、桌面為泰式香草茶）。（記者陸運鋒翻攝）

陳姓、李姓男子等6人共組運毒集團，將二級毒品大麻偽裝成顏色相似的泰國「泰式香草茶」，郵寄走私入境，保三警察第三總隊接獲情資歷經3個月追查，於雙北及台南發動5波查緝行動，逮捕主嫌陳、李及4名共犯，搜出大批大麻、大麻煙彈及愷他命等證物，詢後移送偵辦，這也是首起以泰式香草茶夾藏毒品走私入境案例。

保三總隊去年11月接獲財政部關務署台北關通報，自泰國郵寄來台2件國際快捷郵包，以「泰式香草茶」夾藏4包大麻（534.9公克），立即報請台北地檢署指揮偵辦，會同台北市刑警大隊、萬華、南港分局、新北市中和分局、台南市刑警大隊共組專案小組追查。

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警方調查，35歲陳姓主嫌以每件包裹1萬8千元代價，找上30歲陳男、39歲陳男、27歲王男及41歲吳男等4人，提供姓名、連絡電話及住家地址充當人頭，應對郵務人員來電及代收包裹，事後再轉交給陳嫌分配；而34歲李姓主嫌負責聯繫泰國運毒集團成員，以每公克600元購買大麻，包裹寄出後轉知陳嫌，指揮王等4人收取包裹。

警方指出，專案小組去年11月追查至今年1月，陸續於雙北文山、信義、淡水、蘆洲及台南安平發動5波搜索，逮捕主嫌陳、李2人及共犯王男等4人共6人到案，查扣大麻642公克、大麻煙彈80顆、愷他命584公克、研磨器3罐、捲菸器3臺、捲菸紙1盒、吸食器2組、手機8支及國際快遞包裹2箱等證物。

警方表示，此次為首例查獲運毒集團以「泰式香草茶」夾藏大麻走私入境，因泰式香草茶顏色與大麻顏色相似，企圖魚目混珠闖關入境，而陳姓主嫌還將大麻放於家中雪茄溫控密碼櫃，維持大麻品質防止受潮，且陳嫌尚有年幼孩童，竟於家中吸毒，是最不好的示範。

警詢時，陳、李否認有販毒一事，稱大麻是自行吸食，對於來源及去向避重就輕，而4名共犯均稱僅是代收，並不知內容是何物，詢後將6嫌依毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押陳、李獲准，其餘4人分別以無保至50萬元交保候傳，另持續追查有無其他共犯。

警方說，毒品嚴重危害社會治安，參與製造、運輸、販賣毒品為刑事重罪，切勿代收包裏，一經查獲，恐將面臨終身牢獄，切勿以身試法。

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保三歷經3個月追查，於雙北、台南發動5波查緝行動，逮捕主嫌陳、李男及4名共犯，搜出大麻花、大麻煙彈及愷他命等證物。（記者陸運鋒翻攝）

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