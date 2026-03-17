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    新北烏來區代表會主席王國權酒後對空鳴3槍 判5年2月定讞今發監

    2026/03/17 13:17 記者吳昇儒／台北報導
    新北市烏來區民代表會主席王國權與小弟謝國祥今入監執行。（民眾提供）

    新北市烏來區民代表會主席王國權與小弟謝國祥今入監執行。（民眾提供）

    新北市烏來區民代表會主席王國權於2022年九合一選舉期間，疑因不滿選民家族配票狀況不符心中所想。隔日酒後心生不滿，找小弟謝國祥送改造手槍到炸雞店外，對空鳴槍3次，宣洩情緒。台北地院一審認定二人交代出槍枝來源，其情可憫，判處2年7月徒刑，但上訴二審時，法官認定不符減刑規定，改判5年2月定讞，今日發監執行。

    台北地檢署調查，王國權於2022年10月29日晚間，前往選民經營的炸雞店，與其他選民商討配票事宜，疑因不滿配票結果，隔日凌晨，指使小弟謝國祥攜帶改造槍支到炸雞店外，隨即對空鳴槍。

    檢警於同年12月27日前往謝男家中搜索，查獲2枝獵槍、數顆鋼珠彈及116顆散彈，另在其住處附近發現作案用的槍彈；隔年3月偵結，依涉犯恐嚇、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，將王、謝2人提起公訴，並提出王國權當選主席無效之訴。

    台北地院審理期間，認為王、謝2人雖違反槍砲彈藥刀械管制條例，但已坦承犯行，且交代出槍枝來源，依法得減輕其刑，故判處二人2年7月、均並併科罰金3萬元，涉犯恐嚇罪部分，則罪證不足判處無罪。

    案件上訴二審，法官則認為，一審法官引用減刑法條失當，改判5年2月徒刑、並併科罰金5萬元，最高法院在今年1月駁回上訴全案定讞。

    此外，檢方提當選無效之訴部分，一審與二審法官均認定，王國權行為未構成妨害他人自由行使投票權的程度，且開槍地點並非其所屬選區，判定王國權當選有效，全案確定。

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