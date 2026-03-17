豐原割喉情殺震撼全台 「分手危機」最致命教你辨識「恐怖情人」

紀翰學（右）17日受訪表示，分手危機藏暴力風險，教你辨識「恐怖情人」警訊。（警方提供）

台中市豐原區13日發生駭人聽聞的割喉情殺案，62歲傅姓男子因感情糾紛，狠心殺害小他20歲紀姓女友，隨後竟載著遺體前往派出所投案，過程冷血震撼社會，這起案件不僅讓人不寒而慄，也再次將「恐怖情人」議題推上檯面，尤其在分手前後的高風險時刻，更成為潛藏暴力的引爆點。

隨著案件引發關注，台中市警局婦幼隊長紀翰學17日受邀至警廣台中分台「945會客室」，深入解析恐怖情人行為特徵與危險徵兆指出，「恐怖情人」往往在關係中展現強烈控制慾與不安全感，從過度關心演變為監控行蹤、限制交友，甚至透過情緒勒索、言語威脅，逐步侵蝕伴侶生活與心理防線。

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紀翰學進一步說明，最危險時機往往出現在關係即將結束之際，當一方提出分手、關係出現裂痕，對方可能因無法接受情緒失控，根據婦女團體調查，約65%情殺案件發生在分手前後，顯示「離開」往往是最需要警覺的時刻，若發現伴侶出現異常控制、威脅或暴力傾向，務必優先確保自身安全，若決定結束關係，可遵循「三不三要原則」。

即「不單獨赴約」、「不刺激對方」及「不再聯繫」；「三要」則為「要告知親友」、「要蒐集證據」及「要報警並善用法律工具」，透過《家庭暴力防治法》與《跟蹤騷擾防制法》，即使未同居只要曾有親密關係，也可聲請保護令，防止傷害擴大；紀翰學強調，感情可以結束，但生命安全不能重來，面對恐怖情人，勇敢求助不是示弱，而是對自己最基本的保護。

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