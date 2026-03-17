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    首頁 > 社會

    情侶為1500元債務撂9友人施暴並限制被害人行動 11人通通被判刑

    2026/03/17 12:32 記者李立法／屏東報導
    為了追討1500元債務揪眾施暴並限制被害人行動，楊男等11名涉案男女被判刑。（資料照）

    為了追討1500元債務揪眾施暴並限制被害人行動，楊男等11名涉案男女被判刑。（資料照）

    陳姓女子受友人委託向林男追討1500元債務，經掌握林男行蹤後，便夥同柏姓男友揪眾前往討債，柏男等人輪番施暴將林男打到遍體鱗傷，還強押上車載往他處繼續施暴並限制被害人行動自由，警方據報陸續逮到11名涉案男女送辦，屏東地院審理後，依觸犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，判處柏男、陳女這對情侶檔各2年6個月及2年4個月徒刑，其餘參與施暴的9名男女則被判處2年不等徒刑，可上訴。

    林男與陳女的友人有1500元債務糾紛，陳女2年多前受委託代為追討，經得知林男出現在萬丹鄉一處釣蝦場後，陳女遂夥同柏姓男召集蔡男等多名友人前往該釣蝦場討債，眾人一見到林男後，便將林男帶進包廂施暴，接著又將被害人帶往內埔鄉一家釣蝦場內繼續施暴，將被害人打到遍體鱗傷，還拿走被害人手機，防止他與外界聯繫，限制被害人行動自由。

    警方事後據報，陸續逮到參與該起暴力傷害事件的11名男女，依妨害自由、傷害等罪送辦；屏東地院審理後，重從依共同剝奪他人行動自由罪論處，判處柏男2年6個月徒刑、判處陳女2年4個月徒刑，其他涉案的蔡姓等9名男女，依犯案情節分別處以9個月到2年不等徒刑。

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